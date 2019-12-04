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ФАС уличила производителей шоколада и порошков в двойных стандартах

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ФАС уличила производителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Москва, 4 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение производителям шоколада Lindt, а также порошков Ariel и Persil. Об этом на пресс-конференции сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

Компании Henkel, Lindt и Procter & Gamble не информируют россиян о том, что товары на территории страны по качеству, составу и условиям использования отличаются от их же аналогов за рубежом.

Ведомство усмотрело в действиях корпораций признаки нарушения антимонопольного законодательства при распространении товаров на территории РФ.

Кашеваров отметил, что выбор товаров был произвольным. ФАС обнаружила, что международные производители производят и поставляют в РФ товар под тем же брендом, но продукция отличается по качеству, составу и условиям использования от тех, что продают для стран Западной Европы.

Основанием для предупреждения стала экспертиза, проведенная Роспотребнадзором по обращению ФАС. Результаты исследования показали, что у производителей продукции и товаров «двойные стандарты».

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Источник: ТАСС
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