Киев верит, что добровольный взнос в НАТО станет началом «ползучего проникновения»

Добровольный взнос в НАТО не приблизит Украину к членству в альянсе, но Киев верит, что сможет осуществить шаг за шагом «ползучее проникновение». Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Штаб в НАТО

Украина сделает добровольный взнос в НАТО, чтобы получить помещение в штаб-квартире. Об этом сообщил в среду депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Украина осуществит добровольный взнос в НАТО [в размере] 850 тысяч евро, что позволит ей получить помещение в штаб-квартире НАТО», — сообщил Гончаренко.

Штаб-квартира НАТО расположена в Брюсселе.

Основой внешней политики Украины является курс на евроинтеграцию. Верховная рада в феврале прошлого года по предложению Петра Порошенко, который на тот момент занимал пост президента страны, приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Вопрос цены

Дмитрий Родионов выразил мнение, что в США нашли новый способ снять с себя часть бремени на содержание военной машины, позволяющей им контролировать мир. Президент США Дональд Трамп давно хочет переложить его на страны Европы.

«Но те пока «жмутся» и смотрят в сторону «леса» (создания европейской армии и нормализации отношений с Россией, в результате которого вообще исчезнет смысл существования НАТО). Интересно, что, помимо США и Британии, больше двух положенных процентов ВВП платят разоренная кризисом и находящаяся на содержании Греция, Эстония и Польша. Две последние — страны-лимитрофы, используемые в качестве мосек для периодического кусания за пятки слона — России», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, эти страны круглосуточно кричат об опасности «российского вторжения». Поэтому не вызывает удивления, что они готовы платить за «защиту» больше всех. Польша и вовсе хочет разместить американскую базу за счет своих налогоплательщиков.

«Русофобия у них клиническая, так что их даже убеждать, как ту же Германию и Францию, не надо. Вот и с Украиной та же история. Их просить даже не надо — сами предложат. Хуже дурака, как известно, только инициативный дурак. Если он сам несет деньги на «поле чудес», это просто находка. Жаль только много с нищего не поимеешь. 850 тысяч евро — это не деньги, но с паршивой овцы хоть шерсти клок», — добавил Дмитрий Родионов.

Политолог напомнил, что все дивиденды (например, большая часть американского оружия) Украина получает за счет американских же кредитов, которые потом обрастут процентами и станут бременем на шее новых поколений украинцев. В некотором смысле американцы тут работают на будущее, уверен эксперт.

«А Киев теперь будет гордиться — ведь им выделят пару квадратных метров в самом штабе НАТО. Правда, к членству в альянсе их это не приблизит, но они верят, что смогут осуществить шаг за шагом «ползучее проникновение». Это чисто украинская привычка — сначала выдать дочку за богатого горожанина, а потом постепенно всем селом туда переехать. Только в данном случае это не прокатит. Американцы, конечно, не настолько хорошо знают украинский менталитет, но дураками они точно никогда не были. Так что Киеву вновь придется довольствоваться позерством. А простым украинцам — считать, как такие «перемоги» влияют на цифры в коммунальных платежках в сторону роста и на суммы зарплат и пенсий в сторону понижения», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Киев хочет привлечь НАТО к урегулированию ситуации на территории Донбасса. В ответ на это в Госдуме обвинили Киев в том, что украинские власти ставят саммит «нормандской четверки» под удар.