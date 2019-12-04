Наташа Королева показала зажигательный танец с любимым учителем

Москва, 4 декабря. Наташа Королева восхитила своих поклонников видео зажигательного танца с известным хореографом Евгением Папунаишвили.

«Кайфуем! Сегодня мы с тобой танцуем. Как же я счастлива вновь танцевать с моим любимым учителем!» — написала певица в описании к видео в Instagram.

Как уточняет Пятый канал, с Папунаишвили Королева познакомилась на съемках шоу «Танцы со звездами». Артистка старается регулярно посещать его занятия, чтобы держать себя в тонусе и не терять уровень мастерства. Наташа уверенно чувствует себя на паркете и демонстрирует хорошую пластику.

«Супер! Как будто всю жизнь занималась бальными танцами. Талантливый человек талантлив во всем. Так держать, Наташа!», «Как вы классно смотритесь, молодцы!» «Невероятно красиво! Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как Наташа танцует», — похвалили певицу в комментариях.

Ранее портал «Дни.ру» сообщил о том, как Королева опубликовала фото, на котором позирует, сидя на коленях у Надежды Бабкиной. Такое веселье пришлось по вкусу далеко не всем ее фолловерам. Некоторые осудили Королеву за такое поведение. К слову Папунаишвили себе подобных фривольностей не позволяет. У него есть жена и маленькая дочь, о которых он часто рассказывает в своем Instagram.