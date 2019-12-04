Стоимость полиса ОСАГО может увеличиться на 30%

Москва, 4 декабря. Стоимость страхового полиса ОСАГО может увеличиться на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза страховщиков (РСА).

В РСА отметили, что на рассмотрение Госдума работает над законопроектом о «либерализации» ОСАГО. Закон позволит страховым компаниям самостоятельно определять базовые ставки тарифов в зависимости от характеристик транспортного средства. Кроме того, документ предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения. В настоящее время парламентарии обсуждают вопрос об отмене коэффициента мощности двигателя, передает газета «Известия».

«Коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз», — отметили в РСА.

Данная мера приведет к увеличению стоимости полиса ОСАГО в регионах России, где установлен высокий территориальный тариф. При этом в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка вырастет в два раза.

Ранее специалисты Минфина РФ назвали стоимость ОСАГО для «идеального водителя», а также составили «портрет» такого автолюбителя. Кроме того, в ведомстве отмечали, водителей, обладающих электронной версией ОСАГО, освободят от обязанности возить с собой бумажную версию полиса. Автолюбители смогут предъявлять электронную версию ОСАГО с любого гаджета, передает НСН.