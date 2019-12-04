Уличенный во лжи Навальный пытается свести к «шутке» фейк о «проверенном» звонке Симоньян

Москва, 4 декабря. Глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный опубликовал фейк о «проверенном» звонке главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргариты Симоньян. После разоблачения лжи блогер заявил, что на самом деле он «пошутил».

Навальный сообщил в Twitter во вторник, что ему позвонила лично Маргарита Симоньян. При этом глава блогер подчеркнул, что эту информацию в ФБК якобы проверили и убеждены, что звонок поступил от главреда RT.

«Ого, только что нам позвонила настоящая (проверили) Маргарита Симоньян», ― написал Навальный.

Однако уже через несколько минут фейк Навального опровергла сама главред RT. Симоньян посоветовала главе ФБК «не пропускать таблеточки».

Симоньян отметила, что случай с фейковым звонком иллюстрирует, как в ФБК «проверяет» так называемые «расследования».

Уличенный в публикации фейка Навальный попытался оправдаться и заявил, что это была на самом деле «невинная шутка», в которую даже поверили в ФБК. При этом блогер оказался раздосадован и перешел на оскорбления в адрес Симоньян.

«Мы так искрометно развлекались классе в седьмом. И сейчас с удовольствием развлечемся! Всегда приятно вспомнить молодость со стареющим блондином», ― ответила Симоньян.

Фиаско Навального с «проверенным» звонком Симоньян говорит лишь о том, что публикация наглых фейков в ФБК ― привычное дело. После абсурдного разоблачения фейка возникают закономерные сомнения в достоверности так называемых «расследований» ФБК.