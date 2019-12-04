Малькевич потребовал от Facebook прописать точные правила соцсети

Москва, 4 декабря. Председатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил прописать точные правила использования соцсети Facebook. С такой инициативой он выступил на пресс-конференции «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии».

Малькевич обратил внимание на то, что служба мониторинга российского сегмента социальной сети находится на территории Чехии — в Праге.

По его словам, был составлен топ-20 самых резонансных блокировок в социальных сетях. Первую строчку в этом списке занимает известный американский радиоведущий и конспиролог Алекс Джонс, которого заблокировали во всех соцсетях. Вторую строчку занял глава Чечни Рамзан Кадыров, которого заблокировали в Facebook и Instagram.

«Они [руководство социальных сетей] объяснили это включением Кадырова в санкционные списки в США. Какая связь тогда? Санкции — это Минюст США, Госдеп, Минфин. Это теперь социальная ответственность американского интернет-бизнеса?» — сказал глава ФЗНЦ.

Малькевич предложил прописать точные правила использования социальных сетей. Он напомнил, что в Германии был принят закон об улучшении прав пользователей на платформах. Согласно закону, интернет-корпорации, работающие на территории ФРГ, должны зарегистрировать юрлица в Германии.

«Facebook, Twitter зарабатывают на нашей стране. При этом налоги не платят, российские законы игнорируют. Должно быть ООО «Фейсбук – рус», «Твиттер — рус». Google вроде как имеет отделение и находится в центре Москвы. Google занял удобную позицию: «Ой, мы только рекламу продаем». Не должно быть так. Это неуважение к огромной стране», — подчеркнул он.

Блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян в свою очередь предложил создать Федеральное агентство информационной безопасности. Он напомнил, что блогер Евгений Вольнов, распространявший о трагедии в Кемерово фейковые сообщения, занимался террористической деятельность в информационном пространстве.

«Если есть теракт, то есть и комитет. А когда есть информационный теракт, должно быть и ведомство для этого», — подчеркнул он.

Манукян также обратил внимание на созданный Федеральным агентством новостей Классификатор СМИ, работающих на территории России. В список вошли более ста изданий, и они разделены не несколько категорий: иностранные, антироссийские, общественно-политические, государственные и патриотические. Блогер высоко оценил работу ФАН по созданию проекта.