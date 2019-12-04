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Российский миллиардер скончался в Лондоне после ДТП

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Российский миллиардер скончался в Лондоне после ДТП

Москва, 4 декабря. Российский бизнесмен из Волгограда Дмитрий Обретецкий скончался в Лондоне после того, как его сбила машина. Об этом говорится в сообщении консалтингового агентства «Партнеры и Боровков».

«Печальное известие пришло из Лондона: не стало Дмитрия Обретецкого — нашего Друга и Клиента, основателя и владельца крупной дистрибьюторской компании «Магнат Трейд Энтерпрайз», ― говорится в сообщении компании.

По предварительным данным, инцидент произошел еще 30 ноября. После ДТП Обретецкий не вышел из комы.

В компании отметили, что Обретецкий основал «Магнат» еще в 1991 году в Волгограде, затем компания вышла на всероссийский уровень. Кроме того, Обретецкий запомнился любовью к футболу. На знаменитом четвертьфинале Евро-2008 миллиардер один прошел на трибуну нидерландских болельщиков и поднял большой флаг России с надписью «Волгоград».

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