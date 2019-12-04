Москва, 4 декабря. Известный телеведущий Владимир Познер признался, что дважды перенес рак. Он рассказал, что впервые онкологическое заболевание у него диагностировали в 1993 году — на тот момент ему было 59 лет.

Опухоль обнаружили врачи одной из американских клиник. По словам телеведущего, медики настояли на незамедлительном проведении операции. В результате болезнь отступила. Владимир Познер рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.

«Мое ощущение было такое, как будто я вошел в кирпичную стену сходу. И сразу казалось, что все, конец. Мне было 59 лет, хотелось еще жить. Я вспоминаю это сегодня, потому что хочу сказать — всегда нужно бороться», — сказал Владимир Познер в интервью изданию «СтарХит».

По его словам, для противостояния недугу нужна поддержка близких и друзей, но главное — необходимо сказать себе, что сдаваться нельзя. Познер добавил, что дважды боролся с заболеванием. Телеведущий отметил, что в случае, если человек столкнулся с этой болезнью, самое страшное — сдаться.

Ранее Владимир Познер заявил, что в России необходимо изменить отношение к людям с инвалидностью. Телеведущий пояснил, что большинство жителей страны делают вид, будто инвалидов не существует. Он добавил, что ситуацию нужно исправить.