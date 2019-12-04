Киев уличили в намерении сорвать договоренности в «нормандском формате»

Киев, 4 декабря. Киев уличили в попытке сорвать достижение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе на предстоящем саммите стран «нормандской четверки». Об этом заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел Вадима Пристайко и постановление Рады о курсе на вступление страны в НАТО направлены на срыв конструктивного диалога в «нормандском формате».

«Президент Украины Зеленский накануне встречи в «нормандском формате» заявил о своем несогласии с Минскими соглашениями в части порядка проведения выборов на неконтролируемых территориях и установления контроля над границей», — пояснил Медведчук.

ТАСС сообщает, что депутат Рады считает принятое украинским парламентом постановление «очередной политической провокацией накануне встречи в «нормандском формате». Документ был принят голосами депутатов от фракций «Слуги народа» и «Европейской солидарности», то есть партий нынешнего и бывшего президентов страны.

«Слуга народа» становится на позиции «партии войны», не заинтересованной в мирном урегулировании ситуации в Донбассе и выполнении Минских соглашений», — подчеркнул политик.

Медведчук также обратил внимание на недавние высказывания главы МИД Украины, назвав их прямым вредительством.

«Сопоставление этих фактов позволяет сделать очевидный вывод: нынешняя украинская власть, стремясь сохранить текущее положение дел, взяла курс на срыв договоренностей в «нормандском формате», — считает Медведчук.

Напомним, саммит глав государств «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря.