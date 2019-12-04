Актер Бичевин заявил, что фильм «Союз спасения» зацепит российскую молодежь

Молодое поколение после просмотра исторического фильма «Союз спасения» обязательно захочет узнать больше о событиях, которые произошли в конце 1825 года. Об этом актер Леонид Бичевин рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей на пресс-джанкете, где создатели картины показали на киностудии «Мосфильм» несколько фрагментов из нее.

По словам актера, сыгравшего одну из главных ролей — подполковника Черниговского полка Сергея Муравьева-Апостола, съемки получились тяжелыми и напряженными, на них было много споров и противоречий, а сценарий не раз менялся.

«Я оказался не очень готов, потому что плохо знал историю, к своему сожалению, — признался он. — Но вот наконец узнал, и это было познавательно. Я делал каждый шаг, открывал для себя что-то новое. При этом нужно было улавливать, что хотят создатели фильма».

Примечательно, что поначалу съемки шли без героя Бичевина, который, напомним, является одной из ключевых фигур восстания декабристов. Муравьев-Апостол вместе с другими гвардейскими офицерами ранее основал тайное политическое общество «Союз спасения».

«Мне как бы пришлось прыгать в этот паровоз, пытаться что-то там поймать и все хорошо сделать, — отметил собеседник ФАН. — Хотя я очень быстро влился. Но мы долго-долго снимали. Южный бунт отдельно, Питер — отдельно».

Актер выразил уверенность в том, что молодежь посмотрит этот фильм (всероссийская премьера намечена на 26 декабря) и у нее появится желание узнать подробности о тех трагических событиях почти 200-летней давности.

«Я надеюсь на это, — сказал он. — Неправильно так говорить. Я даже не сомневаюсь в нашем поколении! И буду очень рад, что мы их зацепим, что они посмотрят и разберутся, в чем там было дело».

Другой популярный российский актер Игорь Петренко, сыгравший гренадера того же Черниговского полка Баранова, признался ФАН, что уже смонтированные кадры, которые он чуть ранее увидел, произвели на него достаточно сильное впечатление.

«Мне будет очень интересно посмотреть это кино, — признался он. — Это масштабно, грандиозно, красиво и, на мой взгляд, достаточно убедительно. Лично я думал не долго (над тем, соглашаться на роль или нет. — Прим. ФАН), так как мне понравился мой персонаж».

Правда, как посетовал Петренко, в процессе съемок его герой, к сожалению, был изменен, как и некоторые сцены с ним, и актера это расстроило.

«Тем не менее если говорить в целом, то многое зависит от материала и команды, — добавил он. — В этом плане все было почти идеально, с коллегами все происходило замечательно».

Антон Шагин сыграл одного из активных участников восстания декабристов, не являвшегося военным, — известного поэта Кондратия Рылеева.

«Мой герой — не памятник, он в первую очередь человек со своей болью, семьянин, — сказал он ФАН. — В фильме есть сцена, где Рылеев выходит на Сенатскую площадь и прощается с дочерью. И это щемящая сцена, потому что у него уже была ранее потеря — умер сын».

Поэтому Шагин вместе с режиссером фильма Андреем Кравчуком решили, что обязательно нужно эту его боль показать в сцене прощания с семьей.

«Рылеев искренне желал перемен в своей стране, и, как только он попадал на любимую тему любви к Родине, у него загорались неестественным блеском глаза, — воскликнул артист. — В связи с чем я кое-что предложил режиссеру. Мы поехали и выбрали темно-карие линзы».

По словам собеседника ФАН, в итоге ему пришлось каждый съемочный день надевать и снимать их, что создало Шагину немалые проблемы, так как он никогда ранее в жизни не носил линзы.

«Находиться в них по 12 часов было довольно-таки проблематично. Особенно тяжело приходилось на морозе, при минус 25 градусах. Съемки были очень сложные и трудные, и не всегда все получалось. Но я очень благодарен и режиссеру, и продюсерам, да и вообще всем создателям этой картины. То, что мы сейчас увидели, я могу сказать, что за это точно не стыдно. Это, уверен, найдет отклик в зрительских сердцах».

Актер Павел Прилучный, сыгравший командира Вятского полка полковника Павла Пестеля, прокомментировал для ФАН свое видение слогана фильма «Мы вышли. Нам не вернуться».

«Можно по-разному воспринимать этот девиз, — отметил он. — И со стороны государства, и со стороны народа, и со стороны военных. Я, конечно, вижу со стороны своего героя — назад дороги нет, только вперед. Так он и жил всегда, никогда не отступал назад, никогда не смотрел, что там [позади]».

Артист поведал, что лично для него было самым нелегким и одновременно приятным во время съемок.

«Мне очень нравился слог, хоть он и тяжело ложился, запоминался, нравилось, как написано [в сценарии]. Было очень интересно разговаривать каким-то другим языком. В общем, все сделано клево».

Свое мнение о фильме также высказал генеральный директор Первого канала, при непосредственном участии которого был снят «Союз спасения», Константин Эрнст.