Дамаск, 5 декабря. Пять сирийских граждан погибли в результате обрушения пятиэтажного здания в районе Маади в старом городе сирийского Алеппо, среди них ребенок и две женщины. Еще один человек получил серьезные ранения. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Бригады скорой помощи, гражданской обороны и пожарных немедленно отправились на место происшествия, чтобы помочь в поиске раненых и погибших.

Маад Мадладжи, глава городского совета Алеппо, заявил, что причина обрушения стали проливные дожди, которые обрушились на город. При этом, само здание стояло на сельскохозяйственных землях, строение было серьезно изношено, в том числе из-за продолжающегося военного конфликта.

Пять человек были извлечены из-под обломков. В данный момент спасательные отряды и группы гражданской обороны продолжают поиск выживших при обрушении жилого дома.

Нашему корреспонденту удалось побывать на месте происшествия:

Это далеко не первое происшествие в Алеппо, жертвами которого стали мирные жители. Практически ежедневно город подвергается обстрелу со стороны террористических группировок. Ранее сообщалось, что пять сирийских граждан погибли, еще несколько человек получили ранения из-за снарядов, выпущенных террористическими группировками в жилых кварталах Алеппо.

Как стало известно, обстрелу подверглись районы, расположенные на западе Алеппо — Азамия, Салах-ад-Дин, а также район Джамилят, находящийся в центре города. Всего в район Алеппо упало 30 снарядов.

Тем временем, корреспонденты Федерального агентства новостей получили свидетельские показания, которые подтверждают участие Соединенных Штатов в создании, поддержке и финансировании деятельности запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, источникам ФАН стало известно, что много лет либеральные журналисты работают на боевиков ИГ1. Были также получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.