В Ираке военные поймали родственника и заместителя якобы ликвидированного в октябре главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади — задержанный Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри по прозвищу Ибн Халдун приходится аль-Багдади двоюродным братом. Об этом сообщает арабское издание «Ас-Сумария».

Согласно предоставленной информации, свое прозвище родственник якобы ликвидированного главаря террористов взял у арабского мусульманского философа. Сам Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри был одним из самых разыскиваемых преступников после своего двоюродного брата — Ибн Халдун был «военным эмиром» и разведчиком в провинции Салах-эх-Дин. Террорист снимал жилье с поддельными документами на имя Шааляна Обейда.

«Все эти сообщения о поимке братьев, сестер и еще каких-то родственников направлены на то, чтобы создать видимость эффективной борьбы с терроризмом со стороны США на Ближнем Востоке. Они все время сообщают нам о поимке каких-то отдельных лиц, но не о ликвидации группировки как таковой. Я знаю, что в Америке проживают родственники Бен Ладена, например, но их же никто не трогает. Напрашивается вопрос: зачем тогда США заведомо ищет родственников аль-Багдади?», — говорит доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, таким образом США «заметает следы» путем поимки всех, кто мог бы тесно контактировать с якобы ликвидированным террористом номер один в мире.

«Все сводится к тому, что это больше похоже на заметание следов со стороны самих США по поводу фейковой гибели аль-Багдади под видом борьбы с терроризмом. Родственников ловят не для того, чтобы уберечь мирных граждан от беды, а чтобы ликвидировать всех носителей информации о реальном человеке и его действиях, потому что не дай бог что-то выльется наружу», — убежден эксперт.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщал о якобы успешной операции ВВС США по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади, но череда версий о «ликвидации» главаря ИГИЛ ставит под сомнение сам факт проведения операции ВВС США в виду отсутствия доказательств смерти террориста. Однако есть много других фактов, которые свидетельствуют о том, что ликвидация аль-Багдади — это действительно спецоперация, но выполненная не ВВС США, а американскими медиа-холдингами в целях спасти репутацию действующего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Еще в самом начале медиа-кампании американского лидера Дональда Трампа представители министерства обороны РФ вполне резонно заметили, что само нахождение главного джихадиста на северо-западе Сирии, где хозяйничает враждебная «Исламскому государству» «Джебхат ан-Нусра»111 (деятельность запрещена в России), заставляет серьезно усомниться в уверениях Белого дома.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) публиковало материал о новой версии операции по ликвидации главаря ИГИЛ — военные источники портала Arabi Today заявили, что вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был вместе с семьей убит один из приближенных к «халифу» террористов ИГ1. Именно он, а совсем не настоящий лидер крупнейшей в мире террористической организации находился в здании, стертом с лица земли ударом Соединенных Штатов.

Общественность имеет слишком мало доказательств к проведению операции ВВС США, и слишком много поводов для сомнений — даже ООН еще не признала факта гибели Абу Бакра аль-Багдади в ходе операции по ликвидации террориста ВВС США. В российском оборонном ведомстве также отметили, что ударов воздушной авиации со стороны ВВС США не было зафиксировано в указанный временной промежуток. Ничего неизвестно и о разрешении на полеты американских военно-воздушных сил в зоне деэскалации «Идлиб» в ночь проведения операции, о чем так уверенно говорил президент США.

Федеральное агентство новостей выпустило расследование, о содействии США и американских спецслужб террористам — в распоряжении корреспондентов ФАН оказались свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГИЛ1. К этому были причастны также сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.