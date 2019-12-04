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Российские волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году

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Российские волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году

Сочи, 4 декабря. Российские волонтеры спасли более 18 тысяч человек за 2019 год, об этом сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко на церемонии открытия Международного форума добровольцев в Сочи.

«Только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тысяч человек в нашей стране. Волонтеры-медики, которые спасали жизни и помогают людям правильно беречь и защищать свое здоровье», — заявил Кириенко.

Кириенко отметил, что участие в Международном форуме добровольцев в Сочи принимают делегации из 120 стран. Замглавы администрации президента РФ добавил, что Сочи стал мировой столицей добровольчества, волонтерства и мировой столицей добра.

Международный форум добровольцев стартовал в Сочи в понедельник, он приурочен к Международному дню добровольца 5 декабря. Участие в форуме принимают более 7 тысяч волонтеров со всего мира. Главной темой форума стало партнерство.

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