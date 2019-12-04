Вучич поблагодарил Путина и Шойгу за высокий уровень ВТС между РФ и Сербией

Москва, 4 декабря. Сербский лидер Александр Вучич поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и главу Минобороны России Сергея Шойгу за высокий уровень военно-технического сотрудничества (ВТС), достигнутый между странами.

«Большое спасибо вам, уважаемый президент и господин Шойгу, за уровень нашего военно-технического сотрудничества, и думаю, что много нужно сделать в будущем», — сказал сербский президент.

Вучич обратил внимание на то, что Москва и Белград завершают реализацию проекта по возведению газопровода через Сербию.

Глава российского государства отметил положительную динамику в развитии отношений России и Сербии. По словам лидера РФ, систематическая работа подтверждает стратегическое партнерство двух государств.

Вучич прилетел в среду в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры двух стран обсудят поставки российского голубого топлива на сербский рынок, а также увеличение товарооборота.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков, комментируя отношения Москвы и Белграда, заявил в интервью НСН, что Сербия окончательно выбрала внешнеполитический курс.