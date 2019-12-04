Малькевич призвал принудить Facebook зарегистрироваться в РФ в качестве юрлица

Москва, 4 декабря. Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что важно бороться с цензурой и самоуправством Facebook, Twitter и Google.

В пресс-центре МИЦ «Известия» 4 декабря прошла презентация доклада Фонда защиты национальных ценностей «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии». В мероприятии приняли участие также президент фонда «Правовое государство», вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло, политолог, генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков, российский журналист, член Союза Писателей РФ Анна Долгарева.

Малькевич напомнил о блокировке в Twitter официального аккаунта проекта «Хорошие новости», который просуществовал всего лишь один месяц. По его словам, был создан резервный профиль, за неделю удалось собрать 40% от предыдущей аудитории, однако его тоже заблокировали без объяснения причин. Президент Фонда защиты национальных ценностей уточнил, что администрация игнорирует все попытки наладить коммуникацию и выяснить причины банов.

«Как ни странно, в этой сфере у России есть много общего с массой других стран: общее неприятие той цензуры и всего того самоуправства, которое творится в Facebook, Twitter и Google. Мы можем действовать единым фронтом», — заявил Александр Малькевич.

Он также призвал российские власти принудить Facebook зарегистрироваться в РФ в качестве юридического лица и рассмотреть возможность введения штрафа за удаление контента общественных деятелей.

«Угрозы, связанные с отсутствием контроля за деятельностью Facebook, хорошо осознают в большинстве стран. Даже в государствах, максимально широко трактующих понятие свободы слова, общественность ищет средства их нейтрализации», — отметил Малькевич.

С его точки зрения, важно, чтобы соцсеть Facebook оперативно провела локализацию базы данных российских пользователей.

Напомним, в конце ноября сообщалось, что официальный аккаунт проекта «Хорошие новости» был заблокирован администрацией Twitter. Впервые соцсеть без объяснения причин применила санкции в отношении аккаунта, который рассказывает посредством видео об основных достижениях в экономике России, науке, культуре, спорте и социальной сфере. В своем Telegram-канале авторы проекта отметили, что, возможно, причиной блокировки стала новость о росте промышленного производства в России.