Зеленский попросил Швецию помочь в восстановлении Донбасса

Киев, 4 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти Швеции помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Глава правительства Швеции прибыл в Киеве с официальным визитом, в рамках которого провел переговоры с президентом Украины. После переговоров Зеленский сообщил журналистам о том, что обратился к премьер-министру Швеции с просьбой оказать финансовую помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса, которая была разрушена в ходе гражданской войны на Украине.

«Сегодня обратился к господину премьер-министру с просьбой о дальнейшей помощи Швеции в восстановлении инфраструктуры нашей страны и для нас очень важно восстановление инфраструктуры Донбасса», — пояснил Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил, что Киев надеется на углубление экономического сотрудничества между Украиной и Швецией.

Ранее Зеленский заявил о подготовке пяти сценариев реинтеграции Донбасса. По его словам, Киев намерен продолжать борьбу за жителей Донбасса, которые «сбились с пути». При этом он отметил, что «симпатизирующие России жители Донбасса могут покинуть территорию Украины». В свою очередь советник главы ЛНР Родион Мирошник назвал нежизнеспособными сценарии Зеленского по реинтеграции Донбасса, отметив, что подобные заявления создают препятствия для конструктивного диалога с украинской стороной, передает НСН.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.