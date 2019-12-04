Разговор с Дмитрием Медведевым 2019: когда состоится, где смотреть, интересные факты

Разговор с Дмитрием Медведевым — это ежегодное большое телеинтервью с премьер-министром Российской Федерации, которое традиционно выходит с эфир в декабре и транслируется в прямом эфире. Телеинтервью с Медведевым обычно является прологом к главному медийному завершению года — большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Когда в 2019 году состоится «Разговор с Дмитрием Медведевым»

Большое телеинтервью премьер-министра РФ состоится 5 декабря 2019. Вопросы Дмитрию Медведеву будут задавать журналисты двадцати телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. Начало программы в 12.00 по московскому времени.

Регистрация на это мероприятие уже закончена: вопросы, интересующие россиян, премьер-министру зададут ведущие российские журналисты.

Когда в 2019 году пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года, через две недели после мероприятия с участием Медведева. Начало пресс-конференции Путина также в 12.00 по московскому времени.

В Кремле продолжается прием заявок от представителей СМИ на участие в пресс-конференции президента, так что представители российских и зарубежных изданий еще имеют возможность получить аккредитацию. Мероприятие покажут все ведущие российские телеканалы, подробнее об этом событии расскажет Федеральное агентство новостей.

Где смотреть телеинтервью с Дмитрием Медведевым

Программу «Разговор с Дмитрием Медведевым» покажут в прямом эфире телеканалы «Россия 1», «Россия 24», кроме того, интервью будет доступно в эфире радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM», а также интернет-портала Vesti.ru.

Разговор с Дмитрием Медведевым: интересные факты

Первый эфир программы состоялся 24 декабря 2008 года, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента РФ. В течение четырех лет программа называлась «Итоги года с президентом России», затем, когда Медведев занял пост председателя правительства РФ, она получила нынешнее название — «Разговор с Дмитрием Медведевым».

Программа записывается в студии «Останкино», в ходе примерно полутора-двухчасового разговора председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подводит итоги уходящего года и рассказывает о планах на следующий год.

Кто именно будет в этом году задавать вопросы премьер-министру, пока неизвестно. В 2018 году Первый канал представлял Петр Толстой, телеканал «России 1» — Сергей Брилев, НТВ — Ирада Зейналова. Раньше в беседе с Медведевым принимал участие телеканал «Дождь», который также вел трансляцию в прямом эфире. Сейчас место «Дождя» отдано одному из региональных телеканалов по принципу ротации. В прошлом году в беседе с российским премьером принимал участие телеканал «Томское время».

Когда будет прямая линия с Владимиром Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — это ежегодный прямой эфир, в ходе которого президент РФ отвечает на вопросы граждан России. Мероприятие проводится летом, в 2019 году оно состоялась 20 июня. Беседа Путина с гражданами России длилась 4 часа 16 минут. За это время президент ответил на 81 вопрос из заданных ему более 2,6 миллионов. По завершении прямой линии Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Очередная прямая линия с президентом состоится летом 2020 года.