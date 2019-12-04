Бывший гендиректор «Рустави 2» призвал свергнуть власть в Грузии

Тбилиси, 4 декабря. Бывший генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия призвал свергнуть власть в Грузии.

Он заявил об узурпации власти в стране, имея ввиду, что узурпатором выступает лидер правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер страны Бидзина Иванишвили. По мнению Гварамия, сторонники партии являются «манкуртами», а сотрудники правоохранительных органов – «хунвейбинами».

«Надо свергнуть узурпатора с его хунвейбинами и манкуртами, другого выбора не осталось», — заявил Гварамия, сообщает Газета.ру.

Напомним, Гварамия приобрел известность летом 2019 года, когда в прямом эфире телеканала «Рустави 2» пообещал мочиться в вино и боржоми, экспортируемые в Россию, чтобы отомстить производителям.

Соведущая пыталась успокоить журналиста, однако разъяренный менеджер канала, игнорируя ее просьбы умерить пыл, в нецензурных выражениях призвал производителей поставлять продукцию не в Россию, а на Украину.

В социальных сетях поступок гендиректора телеканала вызвал бурю негодования. Пользователи Сети в основном заметили, что Гварамия получает «огромную зарплату», в то время как сотни людей, занятые в производстве минеральных вод и вина, могут потерять свой сравнительно небольшой заработок из-за таких призывов и угроз.

После скандального поступка Гварамия был уволен с поста гендиректора канала, сейчас одиозный медиаменеджер возглавляет «Мтавари архи».