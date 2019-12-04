Специалисты тяжелой промышленности получили награды проекта «Героям – быть!»

Москва, 4 декабря. Специалисты тяжелой промышленности получили награды Всероссийского социального проекта «Героям – быть!» за добрые дела, подвиги и технологические открытия. Церемония награждения прошла в Москве во вторник, 3 декабря.

Проект «Героям – быть!», организованный Центром социальных проектов «Быть человеком» при содействии группы компаний «ЛокоТех», посвящен специалистам тяжелой промышленности, которые спасают людей, помогают пенсионерам и детским домам, а также получают патенты на изобретения. Участие в конкурсе приняли слесари-электрики, инженеры, машинисты, химики-технологи, бухгалтеры из 65 регионов России.

Среди победителей конкурса оказался дайвер из Читы Руслан Гудым, организовавший акцию по очистке водоемов. Гудым работает слесарем по ремонту подвижного состава. Кроме того, награду получила технический аудитор Людмила Квасникова, которая организовала детский клуб «Четруша» и помогает тяжело больным детям.

В номинации «Быть человеком» отмечена почтальон из Ярославской области Александра Брыкина, она доставляет почту на весельной лодке. Также награды получили машинисты депо Юрий Шешеня и Антон Колышницын. Они спасли пожилую женщину, тонувшую в битумной яме.

В номинации «Яркий старт» был награжден начальник отдела безопасности движения Андрей Цыпак. Молодой рационализатор и изобретатель организовал детский кружок робототехники.

Электросварщик Максим Ильин получил награду в номинации «Всегда в сердце» за восстановление могил и памятников погибшим в боевых действиях. Кроме того, жюри конкурса отметило Благотворительный фонд «Детский хоспис».

Церемония награждение прошла в столичном ресторане, награды победителям проекта «Героям – быть!» вручили известные музыканты и артисты. Проект поддержали Айза Анохина, Катерина Шпица, Ирина Слуцкая, Лаура Джугелия, Дарья Мельникова, Митя Фомин и другие.