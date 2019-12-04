Москва, 4 декабря. Ведущие программы «Давай поженимся!» ответили на появившиеся слухи о закрытии шоу на Первом канале. Телеведущая Роза Сябитова надеется, что руководство канала не будет закрывать программу. При этом она пообещала, что шоу останется хотя бы в Интернете. Она уточнила, что шоу активно снимается для YouTube.

«Снимаем очень смешные вайны, я там в главных ролях, у нас уже более 100 тысяч подписчиков, миллионы просмотров. Все у нас в этом отношении очень активно, мы идем в ногу с современностью и с предлагаемыми технологиями телевидения. Могу всех успокоить», — подчеркнула она.

Как передает телеканал «360», Сябитова рассказала, что примет покорно решение Первого канала в случае закрытия шоу. По ее словам, канал не будет закрывать достаточно рейтинговую, народную программу.

Вторая телеведущая шоу Лариса Гузеева не стала комментировать слухи и ограничилась несколькими словами. Сябитова и Гузеева отреагировали на слухи о закрытии «Давай поженимся!».

«Слушайте, мне даже вам лень отвечать. К черту идите», — сказала Гузеева.

Ранее сообщалось, что телеведущие и главные свахи страны Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина могут остаться без работы. Согласно данным издания «Собеседник», в настоящее время троицу отправили в отпуск, а с начала нового года передачу могут окончательно закрыть. Отмечается, что одна из причин соответствующего решения — крайне низкие рейтинги шоу. Передачу в сетке передвинули на дневное время, поэтому ее смотрят намного меньше.

Возможно, пишет издание, спасти ситуацию смогут новые выпуски «Давай поженимся» с интересными гостями и звездами шоу-бизнеса.

По словам Сябитовой, никто не объявлял о закрытии шоу. Кроме того, она напомнила, что «доброжелатели закрывают» программу уже более пяти лет.

Ранее похудевшая телеведущая Гузеева поделилась снимком, на котором она запечатлена без косметики и укладки. Многие фолловеры раскритиковали ее внешний вид, упрекнув артистку в смене цвета волос.