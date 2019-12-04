Эксперт уличил Запад в поставке оружия курдским террористам в Сирии

Москва, 4 декабря. Западные страны, поставляющие оружие курдским террористам, могут спровоцировать возобновление операции Турции «Источник мира» в Сирии, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

С точки зрения эксперта, террористическая угроза у сирийско-турецкой границы в настоящее время растет. В свою очередь, Турция неоднократно говорила о возможности возобновления активной фазы операции «Источник мира» в случае продолжения провокаций со стороны курдских боевиков.

В беседе с корреспондентом iReactor Коротченко объяснил важность четырехстороннего саммита по вопросам урегулирования в Сирии, который прошел в Лондоне 3 декабря с участием Турции, Германии, Франции и Великобритании. По словам эксперта, такие консультации необходимы для того, чтобы пресечь дальнейшие поставки оружия и финансовую поддержку курдских радикалов западными странами.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» подчеркнул, что операция Анкары против бандформирований курдов в Сирии может быть возобновлена. По его словам, «интересы России состоят в том, чтобы выполнялись те договоренности, которых Путин и Эрдоган достигли в Сочи».

«Меморандум выполняется, турецкие и российские совместные патрули обеспечивают необходимые контрольные мероприятия. При этом Россия и Сирия добились изгнания курдских боевых формирований с 30-километровой боевой зоны», — резюмировал собеседник издания.

Напомним, Турция в период с 9 по 22 октября проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» в Сирии против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. В Сочи 22 октября встретились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они подписали меморандум, согласно которому курдские боевики должны были отойти вглубь Сирии.

Федеральное агентство новостей подготовило большое расследование по Сирии. Первая часть посвящена поддерживающим джихадистов в САР либеральным СМИ. В материале рассказывается о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, которого ФАН уличил в сотрудничестве с террористами. Во второй части большого расследования говорится о связи США с боевиками ИГИЛ. Редакция предоставила факты, которые доказывают участие Соединенных Штатов в создании, поддержке и финансировании «Исламского государства»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.