Сирия новости 4 декабря 22.30: Турция назвала число жертв курдских террористов, арабы выдвинули ультиматум SDF и США

Сирия, 4 декабря. Турция назвала количество жертв курдских террористов, США схватили контрабандиста ИГ1*, арабские племена выдвинули ультиматум SDF и американским оккупантам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по позициям террористов в Идлибе, направили подкрепления в Дейр-эз-Зор.

Военная полиция РФ: направила подкрепление и снабжение на авиабазу «Айн-Исса», провела патрулирование на трассе М4.

Армия Турции и союзные силы: назвали число гражданских, погибших от рук курдских террористов, разместила части военной полиции в Телль-Абъяде, ограничили хождение оружия в Азазе.

Курдские вооруженные формирования: понесли потери при срабатывании СВУ в Хасаке, отказались выполнить экономические требования арабских племен в Заевфратье.

Международная коалиция: захватила контрабандиста, вывозившего боевиков ИГИЛ1 из лагеря «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

Администрация в городе Азаз на севере Алеппо ограничила хождение оружия среди мирного населения из опасений терактов со стороны курдских боевиков. Напомним, город находится на подконтрольной протурецким силам территории. Как сообщает источник в Twitter (@AleppoAMC), лицензии потребуются только для владения гражданским оружием — пистолетами и охотничьими ружьями. Боевое вооружение — такое как автоматы и пулеметы — лицензированию не подлежит и не может быть во владении частных лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции во главе с США приступили к операциям против «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в РФ) к югу от международной автострады М4. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965), зона проведения зачисток очень велика — от районов к югу от М4 и Хасаки и до окраин Абу-Кемаля на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает новостное агентство Step News, на территории провинции Дейр-эз-Зор произошла закрытая встреча между полевыми командирами курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и представителями крупных кланов арабских племен сирийской пустыни. Во встрече, проходившей на территории крупного месторождения «Аль-Омар», участвовал «министр нефти» SDF.

Представители племен потребовали от курдских боевиков и США направить часть сумм, полученных от продажи нелегально добытой сирийской нефти, на нужды местного населения, которое страдает от тотальной безработицы, высоких цен и отсутствия в регионе минимальной необходимой для жизни инфраструктуры.

Как стало известно корреспонденту Step News, «министр нефти» курдских боевиков решительно отказал представителям арабских кланов, предложил им взамен взятку за лояльность (которую они отвергли). Делегация арабских племен предупредила курдских террористов и их американских хозяев — уже завтра вся провинция Дейр-эз-Зор будет охвачена массовыми протестами против SDF и американской оккупации.

Тем временем проиранские силы на востоке Сирии направили подкрепления в провинцию Дейр-эз-Зор. Как сообщает телеканал Halab Today, около 100 бойцов проиранского ополчения с боевой техникой проследовали через населенный пункт Абу-Кемаль и направились в центральную часть провинции. Часть оборудования и техники они оставили союзникам в городе Дейр-эз-Зор.

Провинция Идлиб

Правительственные силы нанесли удар по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», которые действуют в непосредственной близости к турецкому наблюдательному пункту в районе деревни Сурман на востоке Идлиба. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC).

Провинция Ракка

Российская военная полиция провела патрулирование в городе Айн-Исса и на международной автостраде М4, сообщает источник в Twitter (@RojavaNetwork).

Также стало известно, что российская военная полиция направила дополнительные силы и логистическое снабжение на авиабазу «Айн-Исса», которая стала главным опорным пунктом российских сил после вывода оккупационных войск США. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что в районе Айн-Иссы в провинции Ракка были замечены по крайней мере 15 грузовиков, а также автоцистерны с дизельным топливом. В то же время, как сообщает SOHR, американский патруль покинул район Айн-Иссы и направился на восток, в сторону Хасаки.

Агентство Baladi News сообщает, что военная полиция протурецких сил, бойцы которой были обучены на территории Турции, приступила к несению службы на территории города Телль-Абъяд, который находится в пределах зоны безопасности в северной Сирии. Официальный представитель организации Раид Зухейр объявил, что главной задачей военной полиции будет обеспечение безопасности мирных жителей.

Напомним, за минувшие недели на севере Сирии произошло несколько десятков терактов, в организации которых подозревают курдских боевиков, связанных с террористической «Рабочей партией Курдистана».

Провинция Хасака

С 9 октября, когда началась турецкая военная операция «Источник мира», курдские террористы убили 45 мирных жителей и ранили еще 244 человека на территории Турции и в пределах зоны безопасности на севере Сирии, в провинциях Ракка и Хасака. Данные Минобороны Турции приводит телеканал Halab Today.

Представитель проамериканских сил Мустафа Бали (@mustefabali) объявил, что военные США совместно с проамериканскими курдскими боевиками коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) захватили крупного контрабандиста, который вывозил пленных боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) с охраняемой территории в лагере беженцев «Аль-Хол».

Контрабандист, известный как Шавайш Саттам Сауд аль-Айраш, был схвачен в районе населенного пункта Ад-Дашиша близ границы Ирака. Он поддерживал широкую сеть связей с террористами ИГИЛ.

Стоит отметить, что лагерь «Аль-Хол», на территорию которого после разгрома под Аль-Багузом были согнаны десятки тысяч сдавшихся в плен террористов ИГИЛ, их жен и детей, до начала операции «Источник мира» находится под контролем курдских боевиков. Таким образом, контрабандист, вывозивший террористов ИГИЛ, мог работать только в связке и с ведома курдских террористов, работающих на США.

Тем временем автомобиль курдских боевиков на востоке Хасаки подорвался на СВУ в районе деревне Тейма близ Телль-Хамиса. По сообщению турецкого источника в Twitter (@huseyinbozan), при взрыве были ликвидированы двое членов курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.