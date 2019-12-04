Грабеж нефти в Сирии закончится только вместе с окончанием «эры доминирования» США

Москва, 4 декабря. Признание американского лидера Дональда Трампа в истинных целях Вашингтона в Сирии ошеломило весь мир, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее глава Белого дома откровенно признался, что нефть, которую американские военные якобы охраняют в Сирии, у США, «и мы можем делать с ней, что хотим». Фактически Трамп признался в устроенных американскими специалистами грабежах Сирии.

Кошкин, комментируя признание главы Соединенных Штатов, подчеркнул, что миссия американцев на северо-востоке Сирии — воровство нефтяных запасов республики. По его мнению, американское руководство без всяких стеснений говорит: «Если кто-то позарится на эту нефть — мы их сильно накажем». Это, по его словам, «ошеломляет весь мир».

Американские военные находятся на территории Сирии нелегально. У них нет ни мандата Совета Безопасности ООН на присутствие в чужой стране со своим военным контингентом, ни приглашения от официального правительства республики. Кошкин напомнил, что разрешение быть на территории САР от президента республики Башара Асада и его правительства получила только Россия.

Присутствие США в Сирии исключительно самовольное, а цели нахождения в республике — меркантильные. Американские специалисты незаконно добывают в республике нефть, а затем поставляют ее в другие государства. Помогают американцам курдские боевики и члены террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России).

«Это осуществляют те вооруженные формирования, которые вместе с ними находятся в этом районе и выполняют эти функции», — отметил политолог в беседе с Nation News.

Он убежден, что на преступные действия США в Сирии может остановить лишь тот, кто поднимется над Вашингтоном и закончит «эру доминирования».

«Это очень-очень прискорбно, что в XXI веке, когда мы только и говорим, что в центре — человек, его слова и свободы, Соединенные Штаты вот что творят», — резюмировал эксперт.

США при содействии курдских боевиков, которые сотрудничают с ИГ1, незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее из республики. Американцы объясняют свои действия «защитой» нефтяных месторождений САР от террористов.

Минобороны России обнародовало кадры, которые доказывают причастность США к преступным действиям в САР.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях США и боевиков в Сирии. Вашингтон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает оружием, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ.

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.