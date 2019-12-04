Лещенко пожаловался на низкую пенсию жены

Москва, 4 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался на низкую пенсию своей супруги. Артист заявил, его жена получает выплаты в размере 8,5 тысячи рублей.

В беседе с журналистами Лещенко рассказал, что свою пенсию тратит на благотворительность.

«Потому что она настолько мизерная — уничижительно за ней ходить, понимаете. Вот мне, человеку состоятельному, уничижительно за ней ходить. И пусть меня как угодно осуждают, мол, заелся и все такое. Но это позор — моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть?» — сказал Лев Лещенко в интервью KP.Ru.

Ранее Лев Лещенко вступился за звезду проекта «Дом-2» Ольгу Бузову, которая допустила оговорку в его фамилии. Напомним, Бузова попала в неловкую ситуацию перед своим выступлением на церемонии вручения премии канала Music Box «Золотой хит — 2019». В своей речи она допустила ошибку в фамилии Лещенко. Артист отметил, что не обратил внимание на конфуз, так как оговорка была неумышленной. Лев Лещенко отметил, что у него нет никаких претензий к Ольге Бузовой. Однако на фоне скандала Бузова закрыла доступ к своей странице в Instagram.