Европа недовольна затягиванием Украиной выполнения Минских соглашений

Украинские власти боятся обидеть Германию и Францию в вопросе выполнения Минских соглашений, но выполнять договоренности не торопятся, что вызывает недовольство Европы. Такое мнение в комментарии Федеральному агентства новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Украина юлит

Проект решения саммита в «нормандском формате» предполагает «фиксацию достижений» в Донбассе. Такое заявление сделал глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — заявил он.

В конце документа, по словам Пристайко, говорится о том, что «лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив. — Прим. ФАН)». «Это общие фразы, которые превратятся в документ только по завершении встречи глав государств», — добавил он.

При этом Пристайко заметил, что речь не идет о принципиальных решениях, которые изменят очередность исполнения Минских соглашений.

Европа недовольна

Как отметил Владимир Соловейчик, украинские власти стараются изменить порядок реализации Минских соглашений. Их позиция вполне очевидна и понятна. С одной стороны, надо вести переговоры, иначе на украинского президента Владимира Зеленского обидятся Германия и Франция, а он с ними ссориться боится, считает эксперт.

«С другой стороны, налицо сильнейшее давление со стороны украинских националистов, как из числа участников добровольческих батальонов и бандформирований, так и из числа сотрудников СБУ и МВД. Они выступают с требованием никаких переговоров не вести вообще. Вот украинские начальники и крутятся, чтобы, как говорят у нас в народе, «и на елку влезть, и при этом достоинство совсем уж не ободрать». Отсюда — и такого рода заявления украинского министра иностранных дел. Вроде как процесс идет, все как бы довольны в Европе, а на деле никаких результатов нет и не предвидится», — пояснил Владимир Соловейчик.

Поэтому, заметил политолог, вся возня вокруг «проектов решений», последовательности действий и прочих вещей — не что иное, как банальное затягивание переговорного процесса. Этот прием не нов, но вряд ли он поможет решить проблемы взаимоотношений Украины с ДНР и ЛНР. Кроме того, вряд ли этот прием пойдет на пользу жителям народных республик и Украины. При этом и европейское общественное мнение постепенно отходит от прежней односторонней проукраинской ориентации в данном вопросе. Украине будет не так уж просто обмануть Европу.

«Недовольство европейских политиков поведением Украины налицо. И не только по Минским соглашениям и переговорам в «нормандском формате». Тут причиной и поведение украинцев в вопросах газового транзита, и конфликт с венгерскими властями, и проблемы с возвратом кредитов и воровством. Все вместе. Поэтому, скорее всего, реакция на заявления украинского министра иностранных дел будет в данном случае сдержанно-негативной», — заключил Владимир Соловейчик.

Встреча глав государств в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) пройдет 9 декабря в Париже. Кабинет министров ФРГ подтвердил, что канцлер Ангела Меркель примет в ней участие. Кроме того, в офисе президента Украины тоже подтвердили дату встречи. Проведение саммита 9 декабря подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.