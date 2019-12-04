Гонконгские дети на коленях вышли плакать против слезоточивого газа

Оппозиция провела очередной марш в Гонконге, к которому привлекла учителей и детей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Несколько сотен участников сначала долго позировали для фотокоров и операторов СМИ на Эдинбургской площади. Перед журналистами выставляли детей с плакатами, в которых те жаловались на очевидное обстоятельство – слезоточивый газ вызывает слезы. За слезинку ребенка хлопотали многочисленные волонтеры акции, которых было не меньше, чем рядовых участников.

Один из прохожих сообщил корреспонденту ФАН, что эта акция вызывает у него отвращение.

«Когда митинговали против закона об экстрадиции в Китай, я был солидарен с демонстрантами. Но лозунги этой акции просто идиотские. Посмотрите, что они пишут на плакатах: «Спасибо, Трамп, что запретил поставки слегзгонки в Гонконг!», «Запретить слезоточивый газ в Гонконге!» и т.п. Но ведь Китай – крупнейший в мире производитель слезгонки, что даст этот запрет? Кроме того, в США, как и во всем мире, полиция использует слезоточивый газ для пресечения беспорядков. Мне кажется, организаторы этой акции просто отрабатывают гранты или делают мероприятия для отчета», - рассказал мужчина, отказавшись представляться.

Действительно, акция, громко названная «Маршем детей против газа» была необычайно скучной для Гонконга, а сам марш оказался прогулкой под палящим солнцем по газонам на расстояние 400 метров, от Эдинбургской площади до здания правительства города.

По ходу движения организаторы выкрикивали озвученные ранее лозунги в мегафон, демонстранты уныло их повторяли. Возле здания правительства президент профсоюз профессиональных учителей Фунг Вай-ва заявил, что согласно опросу, проведенному профсоюзом, 1500 воспитателей детских садов, учителей начальных и средних школ Гонконга обеспокоены тем, насколько безопасно работать персоналу в школах, возле которых полиция пресекает беспорядки, используя слезоточивый газ.

«Когда полиция стреляет газовыми гранатами или шариками, в районе вокруг школ становится трудно дышать и это огорчает нас. Полиция не должна применять газ возле школ, а общественность должна больше знать о химическом составе газа», - заявил Фунг Вай-ва.

К сожалению, он отказался отвечать на вопросы ФАН после митинга. А нам очень хотелось узнать, почему уважаемый председатель профсоюза предъявляет претензии полиции, пресекающей беспорядки возле школ, но не возмущается действиями хулиганов, устраивающих погромы рядом со школами, детскими садами или учебными заведениями.

Напомним, две недели назад хулиганы от оппозиции разгромили Политехнический университет – так, что его до сих пор не могут привести в порядок.

Власти Гонконга не успевают восстанавливать тротуары, светофоры, вестибюли станций метро, фасады зданий. До сих пор в Гонконге остаются закрытыми на ремонт несколько входов на станциях Цим Ша Цуй, Монг Кок, Вампоа, HKU, Сай Ван Хо и Тунг Чунг. Выведены из строя оборудование управления уличным движением, в центре города почти не осталось исправных светофоров. Городу причинен ущерб на десятки миллионов долларов, а Гонконгская биржа за полгода беспорядков потеряла миллиарды долларов.

Напомним, что протестующие в Гонконге требуют:

- отозвать закон об экстрадиции совершивших преступления граждан Гонконга в другие страны,

- отмену использования термина «массовые беспорядки» в отношении протестов и запрет на преследование участников протестов,

- освобождение всех арестованных ранее демонстрантов,

- проведение независимого расследования действий полиции,

- введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Лозунг «Все пять требований и ни одним меньше» - один из самых популярных на всех протестных акциях в Гонконге, однако некоторые из этих требований прямо противоречат конституции страны и в принципе не могут быть выполнены. При этом первое требование было выполнено в сентябре 2019 года – скандальный законопроект был отозван, однако протестующие решили этого не заметить.