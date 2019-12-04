РПЦ выступила против принятия закона о домашнем насилии

Москва, 4 декабря. Русская православная церковь (РПЦ) раскритиковала законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступила с заявлением, в котором осудила проект закона о борьбе с домашним насилием.

В заявлении отмечается, что текст законопроекта содержит ряд «правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым». Согласно выводам комиссии, основные положения документа противоречат общим принципам российского права.

«Фактически, законопроект направлен на создание новой системы правовых норм, параллельных существующим нормам уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях», — говорится в заявлении.

В РПЦ отметили, что принятие данного закона может существенно ограничить права граждан, так как он базируется на «презумпции виновности» и имеет «явную антисемейную направленность».

«Законопроект создает условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн», — уточняется в заявлении.

Напомним, 29 ноября Совет Федерации обнародовал текст законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. По словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, законопроект будет направлен на общественные слушания до внесения в Госдуму.