Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России на ближайшие два года

Москва, 4 декабря. Всемирный банк повысил прогноз роста экономики РФ на текущий год с 1% до 1,2%, в следующем году ожидается, что рост ВВП составит 1,6%. Об этом сообщается в среду в представленном докладе Всемирного банка.

По данным экономистов, слабая динамика экономического роста, фиксировавшаяся в первые шесть месяцев 2019 года, сменилась ускорением роста на уровне 1,7% год к году.

«В этой связи наш прогноз на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (ранее — 1%). Прогноз экономического роста в 2020 году составляет 1,6%, а в 2021 году — 1,8%», — говорится в опубликованном на сайте Всемирного банка документе.

Аналитики также предположили, что в 2019 году и до конца 2021 года продолжится сокращение умеренного уровня бедности. Однако при этом эксперты заявили о необходимости мониторить ситуацию.

Отмечается, что к ключевым рискам, сопутствующим прогнозу экономического роста, относятся ослабление мировой экономики, активизация торговой напряженности, а также внутренние факторы и нюансы.

По информации Всемирного банка, РФ подвержена влиянию потрясений извне через внешнеторговые, финансовые каналы и сырьевые рынки. В докладе уточняется, что опорой для роста инвестиций служит удачная и результативная реализация государственных инициатив в сфере инфраструктуры.