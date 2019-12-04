Телеведущий Ивлев раскрыл фирменный рецепт оливье

Москва, 4 декабря. Популярный телеведущий Константин Ивлев поделился своим фирменным рецептом оливье. Шеф-повар рассказал о секретах приготовления традиционного новогоднего блюда.

Звезда телеэкрана отметил, что каждый продукт имеет срок годности. Более низкая цена не означает, что ингредиент салата испортится раньше времени.

«Тазики оливье все-таки русские люди не делают и долго не едят. Оливье, если его сделать и замешать, продержится двое суток — максимум 72 часа», — рассказал Ивлев телеканалу «360».

В мире существует множество рецептов приготовления блюда, заметил телеведущий. Так, в Европе оливье больше известно, как «русский салат», его состав при этом может отличаться от привычного жителю России.

«Французы делают этот салат без добавления картофеля, но с жирной перепелкой. Вместо картошки берут листья салата — латук или айсберг. Салат становится намного легче», — пояснил шеф-повар.

Кроме этого, он поделился своими секретами приготовления блюда.

«Я всегда советую добавлять в майонез каплю сливочного хрена. Если вы замешиваете с языком, то [салат] получается безумно вкусный и нетрадиционный», — отметил Ивлев.

Также телеведущий рекомендовал добавлять в салат чиа и киноа, богатые белками и минералами, а также другими полезными веществами, что сделает блюдо более ценным по своему содержанию.