Ургант выложил в Сеть провокационное фото Бабкиной на кровати

Москва, 4 декабря. Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале показал зрителям фотографию Надежды Бабкиной, сделанную во время гастролей в Риге. По словам телеведущего, этот снимок ему якобы прислала сама певица с просьбой «использовать как-нибудь».

На фото можно видеть, что артистка стоит на кровати, а позади нее, наклонившись вперед, расположился Антон Собянин. С 2012 года он работает в театре Бабкиной «Русская песня». Ургант признался, что не может придумать смешное описание этого снимка

«Ничего не лезет в голову. Что тут скажешь. И поэтому мы хотим предложить вам это сделать. Просто выкладывайте свои идеи в социальные сети с хештегом #используйбабкину», — попросил Иван.

Это фото было опубликовано и в Instagram шоу Урганта. В комментариях подписчики вовсю пытались перещеголять друг друга. Больше всего лайков набрали следующие варианты: «Поймал Надежду за ее бабку!», «Держусь за надежду» и «Бабкин твистер».

Однако были и те, кому снимок показался отталкивающим и пошлым. По мнению некоторых пользователей, поведение Бабкиной совсем не соответствует ее возрасту и статусу, но при этом она готова даже на такие низости ради внимания.

К слову, артистка, действительно, стремится быть в тренде и лишний раз засветится на телевидении. Кроме того, она и сама активно ведет соцсети, где поражает поклонников необычными образами. Недавно большой спор разгорелся вокруг ее последнего лука в кожаных штанах.