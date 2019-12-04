Украинцы требуют от Зеленского продолжить войну в Донбассе, угрожая новым Майданом

Киев, 4 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский во время парижских переговоров в «нормандском формате» должен отвергнуть все мирные инициативы, в противном случае в Киеве его будет ждать новый Майдан. Об этом в эфире украинского радио «НВ» заявили дозвонившиеся в студию радиослушатели.

Житель украинского Днепра дозвонился в студию и напомнил, что Зеленский хочет прийти к миру любой ценой: «обменять украинский суверенитет и независимость на освобожденных пленных, на унитазы от кораблей, на дешевый газ». Он заявил, что соотечественники не простят Зеленскому предательства, и заверил, что новый Майдан будет ждать главу государства в центре Киева уже 8 декабря.

«Мы не приемлем капитуляцию. У нас 250 тысяч человек прошло фронт. Он шутит с огнем», — пригрозил он.

Другой радиослушатель Виктор, дозвонившийся из Черновицкой области, призвал не слушать никого в Париже на саммите, а принять войну.

«Просто есть война. В Израиле она идет 70 лет… Не нужно идти на крючок», — посоветовал он.

Саммит лидеров РФ, Украины, Германии и Франции пройдет 9 декабря в Париже.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.