МИД РФ рассказал, как Москва ответит на высылку дипломатов из Германии

Москва, 4 декабря. Россия примет ответные меры на высылку российских дипломатов из Германии, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», ― сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В среду МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине «с немедленным вступлением решения в силу» в связи с убийством гражданина Грузии, которое произошло в столице ФРГ в августе 2019 года. В Берлине заявили, что правительство ФРГ отреагировало на то, что власти РФ якобы «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства».

Летом текущего года неизвестный застрелил гражданина Грузии в Берлине. Мужчина получил смертельное ранение в голову. Позже германские СМИ сообщали о якобы задержании россиянина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией по расследованию убийства в Берлине. Он отметил, что все предположения германских СМИ являются абсолютно беспочвенными.