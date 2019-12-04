Путин отметил ежедневную работу с Сербией в различных сферах

Сочи, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил об успешном сотрудничестве с Сербией в различных областях на встрече со своим коллегой Александром Вучичем.

Глава государства особо отметил взаимодействие стран в сферах политики, экономики и безопасности.

«Наши отношения развиваются и весьма позитивно, стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики», — цитирует речь Путина РИА Новости.

Национальный лидер подчеркнул, что товарооборот между странами в 2018 году увеличился на 2%, а за первые девять месяцев текущего года – уже на 9%. Межправительственная комиссия и другие российско-сербские институты ведут активную деятельность, добавил Путин.

Напомним, в среду, 4 декабря, в Сочи проходят переговоры между Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и международную проблематику. Об этом говорится в сообщении Кремля.

Ранее Вучич подтвердил намерение посетить РФ 4 декабря. Соответствующее решение он принял после встречи с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне информации о возможном шпионском скандале. Отметим, в сербских СМИ появились публикации о том, что русские военные пытались завербовать офицера Сербии. Об этом рассказал министр обороны страны Александр Вулин. Однако президент Сербии уверил, что не намерен менять политику военного нейтралитета по отношению к Москве.