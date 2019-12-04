Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Берлин, 4 декабря. Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине «с немедленным вступлением решения в силу» в связи с убийством гражданина Грузии, которое произошло в столице ФРГ в августе 2019 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Германии.

В нем также указывается, что таким образом правительство ФРГ отреагировало на то, что власти РФ якобы «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства», несмотря на «повторяющиеся и настоятельные» требования на высоком уровне.

«Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ», — говорится в документе.

В МИД Германии также добавили, что Берлин оставляет за собой право предпринимать дальнейшие шаги в свете расследования произошедшего.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не располагает информацией по расследованию убийства в Берлине. Он отметил, что все предположения германских СМИ являются абсолютно беспочвенными: тема «экзальтируется» германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так.

Напомним, в конце лета неизвестный застрелил гражданина Грузии в районе Моабит. Как сообщала газета Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Позже германские СМИ сообщали о якобы задержании россиянина. Позже онлайн-журнал Spiegel писал, что следствие по делу считает одним из вероятных сценарий «профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства».