Варум рассказала, как Агутин забыл свою фамилию в ЗАГСе

Москва, 4 декабря. Российская певица Анжелика Варум рассказала о курьезном случае, который произошел во время церемонии бракосочетания с Леонидом Агутиным.

Анжелика Варум и Леонид Агутин стали гостями телепередачи «Вечерний Ургант», в ходе которой артисты рассказали о работе и личной жизни.

Во время беседы с Иваном Ургантом певица вспомнила забавный случай, который произошел во время церемонии бракосочетания. Когда влюбленные регистрировали свой брак в ЗАГСе, у Агутина спросили, какую фамилию он хочет взять, однако певец не смог сразу ответить, погрузившись в длительные раздумья.

«Когда у Лени спросили в ЗАГСе, какую фамилию он берет, он задумался минуты на полторы на самом деле. Это правда!» — рассказала Варум.

В свою очередь Агутин подтвердил слова супруги, отметив, что иногда он может «тормозить на ровном месте».

«Да, я обычно торможу на ровном месте», — пояснил певец.

Кроме того, артисты рассказали о начале их творческого сотрудничества, которое позднее переросло в любовный роман. Еще до начала отношений Агутин и Варум записали несколько совместных песен. Агутин признался, что на его сольных концертах публика просила исполнить эти песни даже без участия Варум. Певец не мог исполнять женскую партию, поэтому предлагал это сделать кому-либо из слушателей.

«И это всегда было очень смешно. Выходила какая-нибудь дама. Обязательно подшофе, потому что кто еще пойдет на сцену? Самая пьяная женщина, естественно, выходила. Обязательно не умеющая петь, не знающая текста», — рассказал Агутин.

Кроме того, в ходе телепередачи Леонид поделился своими творческими планами. По его словам, в 2020 году он планирует выпустить два новых альбома. При этом один из них будет на испанском языке.