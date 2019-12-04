Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любовь Соболь — кандидат №1 на признание иноагентом по новому закону. Минюст и Росфинмониторинг должны обратить внимание на работницу фонда Навального, которая нарушает законодательство России, распространяет материалы иностранных агентов и может получать финансирование из-за рубежа.

Новелла Госдумы РФ о людях-иноагентах

Государственная дума РФ 21 ноября приняла поправки к законам «О СМИ» и «Об информации», изложенные в новом федеральном законе №426. Совет Федерации одобрил новый нормативно-правовой акт (НПА) 25 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 декабря 2019 года подписал ФЗ №426. С текстом НПА, вступившим в законную силу, можно ознакомиться на официальном государственном портале правовой информации.

Законодательной новеллой НПА является: введение нового правового субъекта — физлица-иноагента, установление специальных условий присвоения подобного статуса и спецрегулирования деятельности лица. Согласно документу ФЗ №426, физическое лицо может быть признано иностранным агентом при одновременном выполнении двух условий: оно распространяло печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» СМИ, признанного иноагентом, а также физлицо должно получать зарубежное финансирование.

Признавать физлиц иноагентами будет комиссия Минюста и МИД РФ. Граждан с новым статусом занесут в соответствующий реестр, а также могут обязать создать юридическое лицо и маркировать свои публикации и сообщения специальной пометкой. На физических лиц будут распространяться те же требования, что и на НКО, признанные иноагентами. То есть граждане будут обязаны предоставлять в Минюст сведения о расходовании средств и аудиторской проверке. Невыполнение требований по действующему законодательству может повлечь привлечение к административной ответственности по КоАП РФ и штрафу на сумму до 100 000 рублей.

Либеральное сообщество без позитива восприняло новость о том, что граждане могут быть признаны иностранными агентами. 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов направляли Путину письменное обращение с просьбой не подписывать ФЗ №426. В социальных сетях либералы, в том числе сотрудники ФБК, начали высмеивать закон.

Юрист фонда Любовь Соболь присоединилась к критике и шуткам, размещая юмористические сообщения сторонних авторов в своих соцсетях — Twitter и Telegram-канале.

В свою очередь, Соболь стоило бы серьезней относиться к законодательству РФ, так как юрист ФБК — один из первых кандидатов на получение «почетного» статуса иноагента. В Сети достаточно свидетельств, указывающих на сомнительное финансирование сотрудницы фонда и поддержку ею СМИ-иноагентов.

Источники иностранного финансирования Соболь

Russia Today, НТВ, Федеральное агентство новостей (ФАН), «Агентство федеральных расследований» (FLB) не первый год пишут, что «Фонд борьбы с коррупцией» финансируется не только из донатов россиян, но и за счет западных источников. FLB ранее опубликовал расследование, доказывающее, что граждане Белоруссии, Швеции, Чехии, Германии, Ирландии и других стран отправляли деньги в ФБК в рамках акции «Я финансирую Навального».

Журналистские расследования и материалы указанных СМИ показали, что миллиардеры посредством обходных серых схем отправляют деньги, а также криптовалюту на биткоин-кошельки блогера Алексея Навального, Леонида Волкова и счета фонда. По данным ФАН, деньги выделяются не в качестве благотворительного взноса. Это плата за оказанные услуги, в частности за публикацию псевдорасследований на крупных чиновников и бизнесменов. Информационная травля в Сети призвана помочь устранить конкурентов. По сообщениям вышеуказанных СМИ, многие пожертвования россиян таковыми не являются на самом деле. Работники фонда используют мошеннические схемы для отмыва денег, чтобы замаскировать иностранное финансирование. О схемах Навального и Волкова неоднократно писались расследования журналистами «Агентства федеральных расследований». Полученные средства тратятся в том числе на зарплаты сотрудникам ФБК, покупку техники и иные нужды.

По данным телеканала НТВ, финансовую помощь ФБК оказывают мультимиллионеры отец и сын Зимины. Ранее семья была замечена в финансировании из иностранных источников политической деятельности в России. По этой причине был закрыт фонд Зиминых под названием «Династия» (признан иноагентом), так как через данную организацию спонсировалась НКО «Либеральная миссия». По сведения журналистов НТВ, на собраниях данной организации неоднократно обсуждалась польза развала России. Вряд ли миллиардеры, занимающиеся формированием политического поля в России, после закрытия «Династии» отказались от поддержки Навального. Нельзя сбрасывать со счетов возможность финансирования ФБК до сих пор.

Помощь оказывает олигарх Евгений Чичваркин, сбежавший из России десять лет назад. Интересно, что он ранее сам признавался в посредничестве по переводу денежных средств Навальному. По его словам, он переводил около 100 000 рублей в день от различных лиц, оказавших ему доверие. Однако на этом участие миллионера в делах ФБК не ограничилось.

На данный момент известно, что Чичваркин учредил в Великобритании некоммерческую организацию для помощи фонду Навального. Ее название — «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианских инициатив».

В интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом) миллионер заявил, что новый фонд на Западе создан исключительно для финансовой поддержки ФБК в России и Либертарианской партии РФ. Организация — агрегатор для средств тех, у кого за Россию «болит душа». Ее создание опосредовано действиями российских правоохранительных органов, ранее блокировавших переводы на избирательную кампанию через сервис PayPal. На какую именно — миллионер не уточнил. Так что тут можно подразумевать как президентскую гонку Навального, так и Соболь в Мосгордуму.

Деньги будут предназначены в том числе для выплаты зарплат сотрудникам фонда Навального. Статус «думающих постоянно о России» Чичваркин не уточнил. То есть средства через новый фонд могут переводить как граждане или НКО, юрлица из РФ, так и иностранные граждане или юридические лица.

Иными словами, есть основания полагать, что Чичваркин напрямую поучаствует в формировании зарплаты Соболь посредством своего британского фонда. В соответствии с ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», это может быть квалифицировано как финансирование иностранной организацией.

Сам олигарх прямо говорит, что ему плевать на возможное признание его фонда иноагентом в РФ после начала работы организации. Он финансирование не прекратит.

«Как только первые деньги фонда отправятся туда, его тоже признают иностранным агентом, и мне совершенно плевать. Я не считаюсь с российским законодательством, для меня главное — выполнить все правильно в отношении западного законодательства, поэтому я выбрал вариант некоммерческой организации», — заявил Чичваркин.

Любовь Соболь, как штатный сотрудник, активно участвует в этой специфичной «делянке», рекламируя заказные «расследования» и прочие материалы в своих социальных сетях, а также рассказывая о них в передачах на «Навальный Live».

Канал является медийным ресурсом ФБК, который, как уже говорилось ранее, получает финансирование из-за рубежа. В таком случае Соболь, как продюсер «Навальный Live», автоматически становится иноагентом, как лицо, получающее зарплату от иностранного агента, признанного таковым Минюстом официально.

Также напомним, что муж Любови Соболь Сергей Мохов — ключевой посредник в получении финансирования Навальным от беглого миллиардера Михаила Ходорковского. Об этом писали журналисты ФАН и НТВ.

Есть и еще один источник, где могут находиться деньги иностранных граждан, — избирательные счета Соболь, открытые в рамках кампании в Мосгордуму.

Во время выборов в МГД юрист ФБК обязана была открыть счета для сбора средств и формирования избирательного фонда, средства из которого впоследствии были бы переведены на специальный избирательный счет. Один рублевый счет на ее имя был открыт в Сбербанке. Еще несколько — в «Альфа-Банке». Реквизиты для пожертвований были размещены на избирательном сайте Соболь. Интересен тот факт, что два «альфовских счета» были открыты для приема евро и долларов США.

Такая финансовая деятельность противоречит законам России, и вот почему. В соответствии со статьей 140 ГК РФ, на территории России законным платежным средством является рубль. Использование иностранной валюты разрешается, но при точном соблюдении ФЗ №173 «О валютном регулировании».

Статья 9 ФЗ №173 устанавливает прямой запрет на валютные операции между резидентами, то есть между гражданами РФ.

Статья 58 ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав» и вовсе устанавливает прямой запрет на привлечение средств от иностранных лиц (физических и юридических).

Возникает логичный вопрос: зачем Соболь нужны счета в долларах и евро, если это запрещено? Можно предположить, что счета в иностранной валюте были открыты для приема средств от граждан и организаций иных государств.

Эту версию подтверждают два обстоятельства: Соболь не сдала в ЦИК после кампании в МГД финансовый отчет, она является организатором и участницей беспорядков на незаконных акциях. Последние, в свою очередь, проходили при иностранном вмешательстве, о чем ФАН сделал фильм-расследование.

Примечательно, что сайт Соболь для выборов в МГД все еще действует. То есть средства могут поступать до сих пор.

Соболь тиражирует сообщения СМИ-иноагентов

Юрист ФБК открыто распространяет аудио- и видеоматериалы средств массовой информации, а также изданий, которые по законам РФ признаны иноагентами. Напомним, что с мая 2015-го по октябрь 2019 года Минюст включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, десять изданий.

Многие издания из списка критикуются экспертами и политологами, которые считают СМИ прозападными пропагандистскими медиаресурсами, предназначенными для подрыва легитимности власти в РФ, дестабилизации российского общества и распространения фейков. Однако это не мешает Любови Соболь тиражировать их материалы.

Юрист неоднократно репостила в своем Twitter сообщения признанных иноагентами «Радио Свободы», «Открытой России» (признана нежелательной в России), материалы телеканала «Настоящее время».

Что в итоге? 54-я статья Конституции РФ декларирует отсутствие обратной силы закона, устанавливающего или отягчающего ответственность лица за правонарушение.

Также норма говорит о том, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Таким образом, Любовь Соболь не понесет ответственность за правонарушения, обозначенные в новых поправках, совершенные до вступления ФЗ №426 в законную силу.

Вступи новый закон с правовой новеллой в силу к началу лета, маневры по уходу от ответственности юриста ФБК не сработали бы. Наказание Соболь могло стать первым прецедентом в правоприменительной практике по признанию физлица иноагентом, однако в Госдуме несколько припозднились.

Но юрист имеет все шансы попасть в зону ответственности Минюста и стать иностранным агентом в соответствии с новыми поправками.

Правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на счета Соболь, иностранное финансирование, процесс формирования ее зарплаты, равно как и на возможные денежные переводы от ФБК Чичваркина уже после вступления в силу ФЗ №426.