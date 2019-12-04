Безграмотная Новосад реформирует образование на Украине за счет родителей

Министерство образования и науки Украины (МОН) было вынуждено признать неэффективность очередного этапа школьной реформы в стране. Согласно данным министерского мониторинга, подавляющее большинство учеников средней школы на территории от Ужгорода до Мариуполя «плохо разбираются в математике» и «пишут по-украински с вопиющими ошибками».

В то же время преподаватели целого ряда учебных заведений по всей стране в буквальном смысле этого слова «кормятся» за счет своих воспитанников, утверждают инспекторы. На этом фоне украинское Минобразования выступило с новой инициативой по кардинальным изменениям в образовательной системе. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

На днях в одной из средних школ небольшого городка в Черниговской области разгорелся грандиозный скандал. В сочинении по украинской литературе некий десятиклассник, характеризуя произведение Панаса Мирного «Гулящая», внезапно сравнил главную героиню со своей классной руководительницей.

«Христина (главный трагический персонаж повести. — Прим. ФАН) тоже живет как наша учительница — на деньги моего отца», — написал ученик.

Как оказалось, никаких прямых доказательств аморального поведения педагога ученик не имел: парень просто указал на факт, что только за последние полгода его отец, известный в городе бизнесмен, выделил школе на различные нужды более 100 тысяч гривен (примерно 280 тысяч рублей). Возможно, скандал не вышел бы за пределы учебного заведения, если бы сочинение не попало в руки министерского инспектора. По некоторым данным, чиновник обратил внимание не на содержание сочинения, а на его качество.

«На трех страницах текста учащийся допустил до 40 орфографических ошибок, не говоря об ошибках пунктуационных. Необходимо срочно проверить педагогов на профессиональную пригодность», — постановил инспектор.

Вопрос, каким образом отдельно взятый учитель получает деньги с родителей своих учеников, так и остался открытым.

Ответ на него фактически дал родительский комитет гимназии в Киевской области. Там школьное руководство потребовало от учеников сдать деньги на нужды заведения «на полгода вперед». Детей, родители которых не имели возможности заплатить по две тысячи гривен, обязали приносить в столовую продукты.

«Я не смогла заплатить такую сумму сразу, и моего ребенка оскорбили, — пожаловалась в доверительной беседе с корреспондентом ФАН Валентина — мать пятиклассника Андрея. — Директор сказал, что мне необходимо принести в школу мешок картофеля, потому что лично ему «нечем кормить учителей». В обмен на это он пообещал поставить сыну пятерку по геометрии».

Любопытно, что подобный «бартер» обрел поистине общегосударственные масштабы. В украинском сегменте Интернета постоянно появляются сообщения, что учеников школ и профтехучилищ регулярно освобождают от уроков в обмен на «участие в благотворительных акциях».

«Ничего не понимаю в тригонометрии, но по математике и геометрии у меня будут стоять отличные оценки: моя тетка обеспечила бесплатное питание всему педагогическому составу в своей пиццерии», — утверждалось в сообщении на региональном форуме в Днепропетровской области.

«Можно подвергнуть сомнению аутентичность такого сообщения: слишком грамотно там изложена информация, — сказала в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Мильто. — Но факт остается фактом: сотни учебных заведений на Украине превратились в банальные очаги вымогательства. Странно, что преподаватели не отдают себе отчета в главном: даже если их подопечные каким-то странным образом успешно сдадут тесты Внешнего независимого оценивания (аналог российского ЕГЭ. — Прим. ФАН), итоговую оценку всем без исключения поставит жизнь».

Украинский министр образования Анна Новосад в своем официальном выступлении уже выразила озабоченность низким уровнем знаний украинских школьников.

«Четверть украинских детей не понимают прочитанного материала, треть — не может провернуть в уме несколько логических операций, включая сокращение дроби на двойку, — констатировала министр. — Нужно срочно исправлять положение».

Кстати, сама Новосад также была уличена в безграмотности. В одном из первых сообщений в социальной сети уже в качестве министра она умудрилась допустить около 30 орфографических и пунктуационных ошибок.