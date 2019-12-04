Запад поддерживает нападения курдских боевиков из РПК на силы Турции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал результаты четырехстороннего саммита Турции, Великобритании, Германии и Франции по Сирии. По его словам, встреча в Лондоне прошла «хорошо», передает канал NTV. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Эрдоган обсудил сирийский вопрос с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном. Глава Турции остался доволен итогами саммита, а немецкий лидер отметила, что разногласия между участниками встречи остаются, однако она оптимистично смотрит на итоги переговоров руководителей стран блока НАТО.

В настоящее время турецкие силы безопасности и подразделения российской военной полиции продолжают вести мониторинг обстановки в зоне безопасности на севере САР. Накануне прошло уже 13-е совместное патрулирование. Это происходит в рамках договоренностей между Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным, которые были заключены на встрече в Сочи 22 октября.

Ситуация с приходом сил России и Турции в эту местность значительно стабилизировалась, однако курдские бандгруппы из состава связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК) Отрядов народной самообороны (YPG) продолжают провокации и теракты, в том числе против местного населения, вынуждая Анкару задумываться о возобновлении антитеррористической операции «Источник мира».

Так, уже второй за последнее время крупный взрыв прогремел на прошлой неделе в освобожденном поселении Телль-Халаф, расположенном в западных предместьях города Рас-аль-Айн на севере провинции Хасака. В результате погибли несколько военнослужащих турецкой армии и бойцов союзных Анкаре формирований, десятки человек получили ранения.

Доктор исторический наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что в ходе разговора в Лондоне лидеры европейских государств и Эрдоган не могли не коснуться темы турецкой операции в Сирии, а также курдского вопроса. Об этом эксперт сказал в комментарии для ФАН.

«Главы ведущих стран ЕС ранее выступали против борьбы Турции с вооруженными формированиями курдов в САР, жестко критиковали Эрдогана по этому поводу. Однако с тех пор Анкара провела переговоры с США, Россией, и вот настало время предметно лично обсудить это также и с лидерами Евросоюза. Саммит проходил в закрытом формате, но, безусловно, понятно, что наряду с операцией «Источник мира» речь, скорее всего, шла о проблеме мигрантов с Ближнего Востока», — предполагает востоковед.

Неслучайно Меркель высказала неоднозначную позицию по поводу прошедшей встречи. Дело в том, что в Германии проживает немало и курдов, и турок, и потому Берлин, очевидно, обеспокоен, что противостояние между ними в Сирии может перенестись и на немецкие территории.

«Там действительно проживает большая курдская диаспора, которая радикально настроена по отношению к действиям Турции в САР. В Германии были большие демонстрации по этому поводу, были даже столкновения с турецкими мигрантами. Соответственно, возможное перенесение ближневосточного конфликта на территорию ЕС беспокоит немецкого канцлера. Однако вчерашняя встреча прошла уже после переговоров Турции и РФ, в ходе которых была подтверждена необходимость отвода курдских бандгрупп с севера Сирии. Против этого также не выступали и США. Саммит со странами Евросоюза теперь, как мне кажется, был таким относительным признанием Берлином и остальными важности этой борьбы», — считает собеседник ФАН.

Другой не менее важной темой встречи был, наверняка, миграционный кризис. Это та проблема, которая непосредственно касается Европы, а Турция служит для беженцев главным перевалочным пунктом.

«Анкара играет важную роль в замедлении продвижения потока мигрантов в страны ЕС. В этом отношении и Франция, и Германия, и Британия заинтересованы в турецкой позиции. Тут можно вспомнить слова сирийского президента Башара Асада, который заметил, что европейские государства знают сложность характера Эрдогана, его решительность и, может быть, даже фанатичность, но они вынуждены считаться с ним, поскольку нуждаются в нем как в заслоне от неконтролируемой волны беженцев», — закончил Борис Долгов.

Напомним, на этой неделе Федеральное агентство новостей выпустило вторую часть расследования о взаимодействия США с террористами в Сирии. По данным ФАН, США не только готовят боевиков, но и снабжают их своим оружием и боеприпасами. Первая часть этого расследования рассказывала о сотрудничестве журналистов оппозиционных СМИ с боевиками террористической группировки ИГ1 (запрещена в РФ). В частности, в нем были продемонстрированы факты работы на террористов сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского.

1 Организация запрещена на территории РФ.