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Переговоры Путина и Вучича начались в Сочи

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Переговоры Путина и Вучича начались в Сочи

Сочи, 4 декабря. Переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича начались в среду в Сочи.

На просторах Интернета уже появились кадры со встречи лидеров России и Сербии.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первую половину дня глава государства посвятит российско-сербским отношениям. Он назвал визит Вучича в Россию важным. По словам представителя Кремля, по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция.

Песков отметил, что между Москвой и Белградом есть очень много общего в культурно-историческом плане и духовном, что, по его словам, является предпосылками для содержательных переговоров глав государств.

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