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Экономика

В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января

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В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января

Москва, 4 декабря. Страховые пенсии неработающих граждан России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%. Об этом сообщили журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что в ПФР предусмотрена индексация пенсий на следующий год с опережением инфляции. Так, ежемесячные пенсии граждан страны станут больше на тысячу рублей.

В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января

Как пишет «Российская газета», средний размер пенсии неработающего гражданина РФ со следующего месяца составит 16400 рублей. Уточняется, что такая надбавка предусмотрена для 40 млн россиян.

Кроме того, с февраля 2020 года на 3,8% вырастет ежемесячная выплата и денежный эквивалент набора социальных услуг — это коснется 15 млн граждан, пишет «ФедералПресс».

Ранее ПФР подтвердил права более 1,1 млн российских предпенсионеров на льготы.

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Источник: Российская газета
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