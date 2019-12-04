В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января

Москва, 4 декабря. Страховые пенсии неработающих граждан России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%. Об этом сообщили журналистам в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что в ПФР предусмотрена индексация пенсий на следующий год с опережением инфляции. Так, ежемесячные пенсии граждан страны станут больше на тысячу рублей.

Как пишет «Российская газета», средний размер пенсии неработающего гражданина РФ со следующего месяца составит 16400 рублей. Уточняется, что такая надбавка предусмотрена для 40 млн россиян.

Кроме того, с февраля 2020 года на 3,8% вырастет ежемесячная выплата и денежный эквивалент набора социальных услуг — это коснется 15 млн граждан, пишет «ФедералПресс».

Ранее ПФР подтвердил права более 1,1 млн российских предпенсионеров на льготы.