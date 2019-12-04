В Госдуме рассказали, войдут ли войска НАТО в Донбасс после призыва Украины

Встреча «нормандской четверки» из-за антироссийских высказываний Киева постоянно находится под угрозой срыва. Об этом Федеральному агентству новостей заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Призыв к НАТО

Киев хочет привлечь НАТО к урегулированию ситуации на территории Донбасса. С призывом к Североатлантическому альянсу выступил глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко. По его словам, Украина с помощью НАТО хочет достичь пресловутого «руксита».

«Я даже изобрел слово — «руксит», оно не имеет отношение к Brexit. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Вот чего мы пытаемся достигнуть и посмотрим, поможет ли нам этот саммит. Мы на это надеемся», — сказал он.

Вадим Пристайко дал положительный ответ на вопрос, считает ли Киев США своим стратегическим партнером.

Министр заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не принимает участие в саммите НАТО, так как страна не входит в альянс.

«Хочу напомнить, что мы стараемся стать частью НАТО много лет и, несмотря на то, что у нас идет война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу еще раз напомнить лидерам альянса», — сказал Пристайко.

Украина проигрывает

Очередное заявление Киева, явно носящее антироссийский характер, было сделано накануне саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже.

Как отметил Виктор Водолацкий, необходимо проанализировать все высказывания украинской стороны за последнее время, ни одно ведомство не заявило, что Киев хочет найти компромисс по Донбассу, что хотят мира. Все их высказывания исключительно об эскалации напряжения. И сегодняшнее высказывание Вадима Пристайко является звеном одной цепи.

«Встреча «нормандской четверки» из-за высказываний Киева постоянно находится под угрозой срыва. Они это делают специально. Для того, чтобы компромисс не был достигнут на саммите. И, соответственно, чтобы гражданская война в Донбассе не была окончена. Киев понимает, что сегодня проигрывает по внутриукраинским вопросам. Гражданам Украины надоело все, что было при Петре Порошенко и то, что продолжает Владимир Зеленский, который прикрывается националистами и нацбатальонами как щитом. Они сегодня определяют не только внутреннюю, но и внешнюю политику Украины», — пояснил Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, призывы Киева к НАТО показывают сущность украинской политики на ближайшие годы. Поэтому не стоит ожидать от украинской стороны никаких шагов, направленных на улучшение ситуации в Донбассе.

Депутат напомнил, что американские политтехнологи, сотрудники ЦРУ и Госдепа до сих пор занимают четвертый этаж здания СБУ. «Они как там сидели, так и сидят», — заметил политик.

В связи с этим депутат обратил внимание, что Вооруженные силы Украины, несмотря ни на что, продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ при этом используют минометы, БМП и так далее.

«Все эти показушные заявления для Запада, что якобы Украина произвела отвод сил и средств — это обман. Каждый день идут обстрелы. Я владею информацией, где и когда люди каждый день находятся под угрозой жизни», — добавил политик.

Приглашение НАТО в Донбасс

Несмотря на разногласия в НАТО по поводу российского вопроса, в альянсе все еще сильны антироссийские настроения, особенно у отдельных участников (Польша, страны Прибалтики, Великобритания и США). Внемлют ли они призыву Украины и войдут ли отдельные войска НАТО в Донбасс, если Киев сделает официальное приглашение? Отвечая на этот вопрос, Виктор Водолацкий поставил под сомнение такой сценарий.

«Войска НАТО не войдут в Донбасс — они не сумасшедшие. Они понимают, что подобное приглашение будет являться провокационным. Боевой дух ЛНР и ДНР в десятки раз сильнее, чем у тех людей, которые придут в составе НАТО. При этом на территорию Луганска и Донецка сразу хлынет поток добровольцев. И тогда уже альянсу придется спасать своих солдат от уничтожения. Это развязывание конфликта, который никому не нужен. Ни США, ни НАТО, ни странам Европы», — рассказал Виктор Водолацкий.

Депутат считает, что Украина пытается переложить ответственность за решение конфликта в Донбассе на НАТО. Однако у них ничего не получится, уверен политик.

«Киев должен сам принимать решения и брать ответственность за свои действия перед людьми, которые выбрали Зеленского. В первую очередь должны быть радикальные меры по уничтожению нацистов «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) на территории Украины», — заключил Виктор Водолацкий.

На Украине с апреля 2014 года продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. Россия не является участником военного конфликта на Украине. РФ оказывает лишь гуманитарную помощь жителям Донбасса. По данным ООН, жертвами гражданской войны стали почти 13 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.