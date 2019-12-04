Володин заявил об огромном ущербе Крыму в составе Украины

Москва, 4 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил об огромном ущербе, нанесенном Крыму во время нахождения в составе Украины.

Спикер нижней палаты парламенты подчеркнул, что полуостров вместо процветания пришел в запустение из-за того, что Киев годами не решал копившиеся проблемы.

«Республика Крым и Севастополь находились в составе Украины, где вопросы, требующие решения длительное время, на протяжении длительного периода просто оставались нерешаемыми. Огромный ущерб был нанесен Крыму и Севастополю», — отметил политик на пленарном заседании Госдумы в среду, сообщает РИА Новости.

Володин также добавил, что Крым должен процветать благодаря своему географическому положению, но в результате бездействия украинских властей оказался разоренным. Спикер Госдумы считает, что сейчас становится понятно, какая на полуострове была ситуация с правами граждан и социальной сферой в период киевской юрисдикции.

«Вот вам итог правления тех, кто думал о себе, а не о людях», — заметил Володин.

Крым воссоединился с Российской Федерацией весной 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор рассчитывают «вернуть» Крым и называют полуостров украинской территорией. Глава российского государства Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».