Страшный пожар тушат в одесском колледже, есть жертвы

Киев, 4 декабря. Крупный пожар вспыхнул сегодня в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. По предварительным данным, жертвой возгорания стала одна девушка.

Об этом сообщило местное издание «Думская». Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил журналистам, что пока не удается установить связь с четырьмя людьми, которые в момент пожара могли находиться в здании.

Информация о количестве пострадавших разнится. Официальных данных пока нет. Врач одной из прибывших на место ЧП бригад скорой помощи сообщил порталу «Таймер», что из окон горящего здания выпрыгнули три человека. Всего в больницу доставили 11 человек, среди них есть и студенты колледжа, и его сотрудники, и работники ГСЧС. Их состояние оценивается как среднее и тяжелое.

Возгорание возникло на третьем этаже шестиэтажного здания, но из-за камышовых перекрытий огонь очень быстро распространялся. Сейчас площадь возгорания составляет уже 2000 квадратных метров. Есть угроза обрушения кровли.