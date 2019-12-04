Курдские боевики устроили теракт в сирийском Рас-аль-Айне

Дамаск, 4 декабря. Боевики курдских террористических формирований устроили взрыв в городе Рас-аль-Айн на севере сирийской провинции Хасака.

По данным новостного источника в Twitter (@XXVII27_), в результате взрыва пострадали три человека. Бомба была заложена в автомобиле.

According to preliminary estimates, 3 people were injured as a result of the explosion of a car bomb in Ras al Ayn.



Resulayn'da meydana gelen bombalı aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. pic.twitter.com/6y7xxiJXRs — XXVII (@XXVII27_) 4 декабря 2019 г.

Ранее в воскресенье стало известно о теракте в городе Телль-Халаф на севере Хасаки, который устроили курдские боевики. Жертвами взрыва стали десятки ополченцев протурецких формирований. Бомба была взорвана рядом с местной ветеринарной клиникой.

Кроме того, в минувшую субботу курдские террористы устроили взрыв в населенном пункте Айн-эль-Арус в северной части провинции Ракка, там погиб один мирный житель, 13 человек были ранены. Похожий теракт произошел 26 ноября в Телль-Халафе. Жертвами взрыва стали 17 человек, 20 получили ранения различной степени тяжести. Минобороны Турции возложило ответственность за теракт на курдских боевиков из так называемых «Сил народной самообороны».

До этого курдские боевики устроили несколько атак в городах Камышлы, Аль-Баб и других. В Камышлы теракт был тройным. Жертвами стали не менее семи человек, десятки получили ранения.

По мнению экспертов, курды продолжают свою подрывную деятельность и препятствуют мирному урегулированию в Сирии. Дестабилизация в САР дает возможность бандам курдов и США активнее воровать сирийскую нефть на фоне нестабильной ситуации.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством»1. ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. При этом заказчиком материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.