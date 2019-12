Курдские боевики устроили теракт в сирийском Рас-аль-Айне

Дамаск, 4 декабря. Боевики курдских террористических формирований устроили взрыв в городе Рас-аль-Айн на севере сирийской провинции Хасака.

По данным новостного источника в Twitter (@XXVII27_), в результате взрыва пострадали три человека. Бомба была заложена в автомобиле.

According to preliminary estimates, 3 people were injured as a result of the explosion of a car bomb in Ras al Ayn.



Resulayn'da meydana gelen bombalı aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. pic.twitter.com/6y7xxiJXRs