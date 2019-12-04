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Обновленный Hyundai Solaris появится в России

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Обновленный Hyundai Solaris появится в России

Санкт-Петербург, 4 декабря. Тестовое производство обновленного седана Hyundai Solaris началось на заводе в Петербурге. Об этом говорится в сообщении на форуме Club-Solaris.

Автомобиль предстанет в обновленном виде. Отмечается, что у седана появятся новый новый бампер, светодиодные фары, электропривод боковых зеркал, дефлекторы обдува для задних пассажиров, штатный «Яндекс.Навигатор» и USB-розетки.

При этом машины в топовых комплектациях получат отделку салона кожей.

Обновленный Hyundai Solaris появится в России

Ранее в Сети распространились кадры обновленного Hyundai Solaris второго поколения, который уже скоро доберется до российского рынка. Как стало известно, продажи обновленной версии автомобиля Hyundai Solaris на российском рынке начнутся через несколько месяцев.

 

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Источник: Club-Solaris
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