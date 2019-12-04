Позиция Пекина по ДРСМД находит понимание в Москве, заявил Песков

Москва, 4 декабря. Позиция Пекина в отношении нового Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) находит понимание в Москве, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция Пекина находит понимание в Москве, об этом неоднократно говорил наш президент», ― отметил Песков.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа относительно нового договора по РСМД, Песков добавил, что, если речь идет о руинах РСМД и необходимости их компенсации чем-то, здесь нельзя ставить вопрос только об участии Пекина.

Песков подчеркнул, что в первую очередь речь должна идти об участии в ДРСМД стран Западной Европы, которые располагают ракетами средней и меньшей дальности. В этом позиция Москвы ближе к предложению президента Франции Эммануэля Макрона.

«Новый договор нужен, поскольку старый уже все, к нашему сожалению и не по нашей инициативе. Мы не можем существовать в условиях вакуума, когда ничто не регулирует с точки зрения международного права такой важный разрез — тему стратегической стабильности», ― подытожил Песков.

Напомним, США расторгли Договор 2 августа 2019 года, обвинив Россию якобы в нарушении соглашения. Российская сторона опровергла обвинения, назвав их несостоятельным и отметив накопившиеся претензии по поводу выполнения соглашения самими американцами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новый ДРСМД с участием России и Китая, чтобы избежать начала гонки вооружений.