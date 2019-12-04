Эксперт заявил, что Трамп ограничит эффективность антироссийских санкций

Москва, 4 декабря. Новый пакет антироссийских санкций США продолжит политическую линию, которую Вашингтон ведет против РФ. Об этом заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По словам эксперта, новые американские санкции связаны с несколькими процессами, которые в настоящее время полным ходом идут на территории Соединенных Штатов. В данном случае речь идет об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа и его предвыборной кампании. Васильев отметил, что в самое ближайшее время будут «оглашены первые обвинительные статьи в отношении президента США».

«Поэтому в год американских президентских выборов непросто будет говорить об улучшении российско-американских отношений, поскольку данный момент будет постоянно педалироваться во внутренней политике Вашингтона», — отметил Васильев в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня».

Американский президент во время предвыборной кампании 2016 года неоднократно заявлял о намерениях улучшить отношения с Россией, и здесь для Конгресса дело принципа не дать ему исполнить свое обещание. Эксперт указал, что представлена не только позиция демократов, но и республиканцев, которые дистанцируются «только от обвинений к Трампу по сговору с Россией».

«По этой причине республиканцы поддержат новый санкционный закон в силу политического расклада внутри США, ведь им важно сохранить за собой контроль над Сенатом. К тому же, дистанцирование от России в США всех устраивает», — объяснил Васильев.

Собеседник издания также прокомментировал санкционирую политику против разных стран, в том числе России, Турции, Ирана, КНДР, Сирии, Китая и стран ЕС. В данном случае показательной стала ситуация с китайской компанией Huawei. Напомним, Вашингтон в начале 2019 года ввел ограничения на поставку программного обеспечения корпорации, прежде всего, с целью экономической выгоды. Недавно в США объявили об отмене запрета, намекнув Пекину, что можно прийти к определенным договоренностям.

Самая главная проблема для китайской компании Huawei заключалась в том, что без софта Google ее продукция не смогла бы продаваться на американских рынках, и, соответственно, был бы потерян огромный процент прибыли.

Владимир Васильев указал на тот факт, что санкции против России проводит Конгресс, а торговую войну против Китая и Евросоюза ведет администрация Трампа. С его точки зрения, такими действиями американский Конгресс «берет на себя ответственность за американскую внешнюю политику».

«Поэтому новые санкции должны подчеркнуть, что в условиях импичмента Трампа именно этот орган отвечает за международное направление. Конгресс показывает, что если что-то пойдет не так и Белый дом поведет себя неправильно, то там все «отрегулируют», — сказал собеседник издания.

Как заметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, санкции против РФ будут приняты, так как их поддерживают демократы, а республиканцы, в свою очередь, не стремятся к налаживают диалога с Москвой. При этом, как указал Васильев, санкционные законы не всегда означают их жесткое выполнение. По мнению эксперта, Трамп ограничит эффективность антироссийских санкций.

Дело в том, что отвечает за реализацию санкций отвечает администрация Трампа, которая не спешит имплементировать антироссийские предложения. Таким образом, главное отличие ситуации с Россией от Китая и продукции Huawei заключается в том, что здесь речь идет не о деньгах, а только о политических рисках.