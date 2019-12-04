Катар помогает террористам ПНС Ливии в интересах Турции

Катар и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин считает, что Доха поддерживает террористов триполитанского «правительства» в интересах Анкары.

«Министр внутренних дел» террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага встретился с эмиром Катара и послом Катара в Ливии Мухаммадом бен Насером Аль Тани. Встреча состоялась в столице Катара городе Доха — об этом сообщает арабское издание almarsad. Предполагается, что стороны обсудят возможность подписания соглашений о военной поддержке со стороны Катара.

«Во-первых, Катар активно участвовал в свержении Муаммара Каддафи, направляя туда военную технику, так что для Катара вполне естественно сотрудничество с ПНС Ливии. Во-вторых, эмират находится под длительным влиянием Турции, которая развернула на территории Катара свою военную базу и сотрудничает по ряду направлений. Поэтому факт того, что Турция усиленно занимается поддержкой ПНС, свидетельствует о том, что и Катар также вовлекается в их деятельность. Кроме того, Катар находится рядом с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые уже давно обвинили Катар в терроризме», — утверждает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По мнению эксперта, встреча лидера Катара с представителем «МВД» ПНС Ливии в конечном итоге приведет к поставке оружия и дополнительному финансированию сил так называемого Правительства национального согласия и различных аффилированных террористических группировок. Борис Рожин считает, что выгода Катара от подобных соглашений заключается в ослаблении его региональных оппонентов и помощи Турции как союзника — Катар бросил много сил и средств на преодоление последствий экономической блокады от Саудовской Аравии, которая переориентировала всех финансовые потоки на Турцию и даже на Иран.

Отметим, что это уже не первый прецедент поддержки терроризма Катаром — в 2017 году некоторые арабские страны, среди которых были Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен и Мальдивы разорвали дипломатические отношения со страной по причине поддержки эмиратом международного терроризма и пропаганды экстремистской идеологии с вмешательством в дела других арабских государств. Более того, некоторые страны закрыли для Катара морское и воздушное пространство, выслали дипломатов и подданных. Катар был прямо обвинён в финансовой поддержке террористических организаций «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

Ранее тобрукское правительство в Ливии выдвинуло обвинения Катару в поддержке боевиков, пытавшихся захватить нефтяные порты в июле. По сообщению Ливийского информационного агентства, комитет по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Ливии выступил с заявлением, обвиняющим Катар в «неприкрытом вмешательстве в ливийские дела и поддержке террористических банд».

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии является нелегитимной структурой, сформированной коллективным Западом после свержения последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Функционеры триполитанского «правительства» являются членами или связаны с международными террористическими группировками, такими как ИГ1, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане».

В частности, «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага контролирует два силовых альянса, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Его боевики фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ. Многие террористы из «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

1 Организация запрещена на территории РФ.