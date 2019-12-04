Шепелев рассказал Собчак, как отец Фриске угрожал убийством

Москва, 4 декабря. Российский ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что отец его покойной супруги и популярной исполнительницы Жанны Фриске хотел его убить. Об этом он заявил в новом выпуске передачи журналистки Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

По словам 36-летнего Шепелева, Владимир Фриске угрожал ему пистолетом.

«Первое свидание с дедушкой у Платона было на детской площадке. Он приперся на площадку с пистолетом. Если бы не охрана, я не знаю, что было бы дальше. Он угрожал мне», — откровенно признался Шепелев в беседе с Собчак.

Он обратил внимание на то, что спустя несколько месяцев отец Жанны Фриске предпринял очередную попытку забрать внука. Для этого, по его словам, Владимир Фриске прибегнул к помощи бандитов. Ведущий отметил, что тогда пять кавказцев поджидали его и Платона возле квартиры.

«На глазах у меня и моего ребенка моему охраннику ломают руку. Он закрывает нас своим телом, а они пытаются избить его и дать допуск дедушке, который тянет руки к внуку», — сказал Шепелев.

Ранее ведущий рассказал о методах воспитания шестилетнего сына от покойной артистки Жанны Фриске. Как отметил Шепелев, мальчику далеко не все разрешено. К примеру, Платону запрещено произносить нецензурные слова. Помимо этого, ребенок знает, что необходимо стучать в дверь перед тем, как зайти в комнату к взрослым.