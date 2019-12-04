Пельш опроверг слухи о госпитализации

Москва, 4 декабря. Телеведущий Валдис Пельш опроверг слухи о проблемах со здоровьем и госпитализации. По словам шоумена, он проходит плановую проверку.

Ранее в СМИ просочилась информация, что Пельшу стало плохо после тренировки. Его якобы доставили в одну из столичных клиник. Как пишет пресса, ведущий пожаловался на сдавливающие боли в грудной клетке.

В беседе с Nation News Пельш заверил, что никаких проблем со здоровьем у него нет.

«Я прохожу плановую проверку в центре Вишневского, сегодня вечером поеду домой. Ни о какой госпитализации речи не идет», — сказал знаменитый ведущий.

В прошлом году Валдис Пельш в программе «Жить здорово!» рассказал, что страдает от панкреонекроза (заболевание поджелудочной железы). По его словам, он дважды испытывал сильнейшие приступы, которые заставили его полностью поменять жизнь. Шоумен изменил меню и ведет здоровый образ жизни.

Примерно год назад пресса распространила сообщения, что Пельш был экстренно госпитализирован из-за проблем с ритмом сердца. Позже представитель Пельша сообщила, что шоумен проходил плановую проверку перед поездкой в Антарктиду.